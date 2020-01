Tébessa : Découverte d’une nouvelle mosaïque à Negrine

Une nouvelle mosaïque a été découverte mardi par un citoyen résidant dans la région de Tifache relevant de la commune de Negrine (165 km au sud de Tébessa), a appris l’APS auprès du président de l’Assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité locale, Ramdani Djemouai.

«Le citoyen avait découvert cette mosaïque alors qu’il effectuait des travaux de creusements dans sa propre ferme et s’est empressé d’alerter l'association locale pour la relance du tourisme et la préservation du patrimoine et de l'environnement de Negrine, qui a, à son tour, m’a contacté», a précisé le président de l’APC de Negrine.

M. Djemouai a indiqué qu’il avait informé les autorités locales et la direction de la culture, ainsi que le Centre national de recherche archéologique (CNRA) de cette nouvelle découverte, avec l’objectif «d'accélérer les procédures de protection de cette nouvelle pièce archéologique découverte» relevant que les habitants de la région ont pris «l'initiative de protéger cette découverte jusqu'à l'arrivée des chercheurs et experts».

Le ministère de la Culture a dépêché une équipe de spécialistes et d'experts du Centre national de recherche en archéologie (CNRA) pour expertiser la mosaïque découverte et prendre des mesures qui s’imposent pour sa protection en coordination avec les autorités locales, selon un communiqué de presse publié par le même département.

De son côté, le chargé de la communication de l'association pour la relance du tourisme et la préservation du patrimoine et de l'environnement de Negrine, Lakhdar Hami, a souligné à l’APS, cette commune qui a vu plusieurs civilisations défilées sur ces terres «recèle de nombreuses sites archéologiques», soulignant que les membres de l'association œuvrent à sensibiliser les citoyens quant à «la nécessité de préserver ces découvertes et de les protéger».

Il a ajouté que l'association ambitionne, en coordination avec les autorités locales de créer un musée archéologique à Negrine pour exposer toutes les pièces archéologiques découvertes et informer sur le passé riche en histoire de cette région.

Pour rappel, une mosaïque avait été découverte dans la région d’Aïn Boudias de la même commune en ce début janvier, et avait subi un acte de vandalisme,.

La fresque sera «prochainement» transférée vers un atelier spécialisé dans la restauration de la mosaïque à Tipasa, rappelle-t-on encore.