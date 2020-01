Archéologie : Le Pérou met le Machu Picchu sous surveillance

Le Pérou va installer, en février, 18 nouvelles caméras de sécurité dans la citadelle inca de Machu Picchu, après les dégradations récemment infligées par des touristes à ce site mondialement connu, ont annoncé les autorités.

«Nous allons renforcer la sécurité du Machu Picchu en installant des caméras de haute technologie», a déclaré, mardi à l'AFP, le directeur du site archéologique, Jose Bastante.

Dix-huit caméras seront installées, en plus des six déjà en place, en trois points stratégiques de la citadelle, ainsi que dans la zone d'accès.

«Cela nous permettra de mieux contrôler les visiteurs et d'éviter toute action ou infraction au règlement, ainsi que tous types de risque», a expliqué M. Bastante.

Cette décision intervient après un incident survenu le 12 janvier, lorsque six touristes, dont une Française, ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir déféqué dans les ruines et fait tomber une pierre au Temple du Soleil.

Selon les autorités, ils avaient pénétré illégalement sur le site, sans payer le droit d'entrée, et s'étaient cachés pour passer la nuit sur place, ce qui est interdit.

Cinq d'entre eux ont été expulsés vers la Bolivie la semaine dernière, avec interdiction d'entrée au Pérou durant 15 ans. Le sixième, un Argentin nommé Nahuel Gomez, âgé de 28 ans, a été condamné à trois ans et quatre mois de prison avec sursis et le paiement de 1.860 dollars d'amendes pour avoir endommagé le patrimoine culturel péruvien. Il a reconnu avoir déplacé une pierre d'un mur du Temple du Soleil qui a chuté et endommagé le sol de l'édifice.

«Le dommage provoqué est incalculable, a souligné M. Bastante, cela a brisé l'intégrité de Machu Picchu.»

La cité de Machu Picchu, dont le nom signifie «Vieille Montagne» en langue quechua, a été édifiée sous le règne de l'empereur Pachacutec (1438-1471).

Découverte par l'explorateur américain Hiram Bingham en 1911 et inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983, la cité se trouve à une centaine de kilomètres de Cuzco, ancienne capitale de l'Empire inca dans le sud-est du Pérou actuel.

Site emblématique de l'empire inca qui a dominé dans l'ouest de l'Amérique latine durant une centaine d'années avant la conquête espagnole au XVIe siècle, elle est perchée sur un éperon rocheux à 2.400 mètres d'altitude.

Quelque 5.000 touristes le visitent chaque jour. Le ticket d'entrée varie entre 35 et 65 dollars, en fonction du pays de provenance. Il est de 28 dollars pour les Péruviens.