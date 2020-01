Polémique autour du ballet de Saint-Pétersbourg : Noureddine Saoudi rassure

Beaucoup d’encre a coulé au sujet d’allégations selon lesquelles la direction de l’Opéra a arnaqué ses clients avec le spectacle La belle au bois dormant du ballet de Saint-Pétersbourg, qui se produit depuis lundi dernier à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah, avec le chef-d’œuvre de Marius Petipa sur une musique de Tchaïkovski.

En effet, certains soutiennent que la direction de l’Opéra d’Alger aurait arnaqué le public qui «a été très déçu en assistant à un spectacle d’opéra en play-back sans l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger». Pour en avoir le coeur net, le quotidien El Moudjahid s’est rapproché des organisateurs pour plus d’explications. acette ocasion, le directeur de l’opéra, M. Noureddine Saoudi, s’étonne de la polémique et assure qu’il n’y a rien d’inhabituel dans cette configuration. De son côté, le directeur artistique du ballet de Saint-Pétersbourg, M. Alexander Manochkin, affirme qu’«il faut savoir qu’un ballet accompagné d’un orchestre demande un temps incompressible de répétitions. Pour monter ce spectacle, il fallait travailler, au moins dix jours avec l’orchestre, parce que les artistes du ballet ont un rythme de danses, et le chef d’orchestre doit connaître ce rythme», a-t-il souligné.

Dans cet ordre d’idése, il a tenu à préciser qu’«au cas où il y a un problème technique avec les rythmes, la faute sera imputée aux danseuses». Le directeur artistique du ballet de Saint-Pétersbourg a ajouté que «nous sommes en pleine tournée et je peux vous informer que nos repréentations se font toutes sans orchestre.» M. Manochkin explique, en outre, que le temps est vraiment serré.

«Avant de venir à Alger, nous nous sommes produits en Corée du Sud et en Norvège, et là aussi la musique était préenregistrée. La présence de l’orchestre est indispensable lorsqu’il s’agit d’un opéra, mais elle ne l’est pas dans le cas duballet», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham