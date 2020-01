Autrement dit : Place à l’Afrique

Devant les craintes que suscite l’escalade militaire en Libye et les risques encourus en cas de poursuite du conflit armé, la communauté internationale semble décider, à mutualiser ses efforts. La trêve en vigueur depuis le 12 janvier doit cependant se transformer en un cessez-le-feu, afin de permettre une relance du dialogue politique inter libyen. Reste qu’elle (la communauté) sait aussi que le temps lui est compté et que tout retard dans la mise en œuvre des décisions prises durant la conférence de Berlin sera préjudiciable. Il éloignera toute perspective d’un règlement du conflit. «Il y a encore un long chemin à parcourir. Nous avons une trêve. Une trêve qui subit des violations mais pas de larges violations, elles sont localisées jusqu'à présent», a rappelé le patron de l’ONU en rendant compte devant les membres du Conseil de sécurité des résultats de la conférence de Berlin. Dans le communiqué publié à l’issue de cette réunion, le Conseil a exhorté les parties libyennes à finaliser le cessez-le-feu. Mais croire que seuls quelques acteurs, même clés, parviendront à aboutir au dénouement recherché est une grossière erreur. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud à l’ONU a espéré que l'Afrique, marginalisée selon lui jusqu'à présent, allait être associée dans le processus international qui s'engage. Une requête des plus légitimes, d’autant que les pays les plus impactés par la poursuite de ce conflit sont les pays africains. L’Afrique du reste n’a eu de cesse de réaffirmer sa disponibilité, toute naturelle, à accompagner les parties libyennes sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale. Cette disponibilité a été réitérée à l’occasion de l’audience accordée, début janvier au chef de la diplomatie congolaise par le Commissaire à la Paix et à la sécurité de l’Union africaine. La réunion du Comité de Haut niveau de l’Union africaine sur la Libye convoquée par Denis Sassou Nguessou, président de la République du Congo, le 25 janvier 2020 à Brazzaville offre aux Africains l’opportunité de réaffirmer leur position sur la question libyenne. Il s’agira aussi d’imposer la solution qu’ils estiment être la plus appropriée pour sortir la Libye du chaos dans lequel elle se trouve depuis 2011. L’Afrique qui n’a aucun agenda dans ce pays, si ce n’est celui de voir les frères libyens réconciliés et vivre en paix, doit désormais devenir cet acteur incontournable qu’elle n’aurait jamais cessé d’être en Libye et dans tous les autres conflits qui touchent le continent. Les interférences extérieures en Libye et ailleurs sont des facteurs aggravants des conflits et crises. A titre d’exemple, en Libye la situation n’aurait jamais connu un tel degré de complexification et la solution politique prônée par tous aurait sans nul doute été mise en œuvre depuis longtemps.

Nadia K.