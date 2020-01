Grèce : Première femme à la présidence De la République

La magistrate Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, a été élue hier à une vaste majorité présidente de la République hellénique, devenant la première femme de l'histoire de la Grèce à accéder à ce poste essentiellement honorifique.

L'actuelle présidente du conseil d'Etat, fervente défenseuse de l'environnement, a été élue dès le premier tour du scrutin, sur proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, par 261 députés sur 300. "Ekaterini Sakellaropoulou est élue présidente de la République", a déclaré le président du Parlement Costas Tassoulas, à l'issue du vote à la Vouli (Parlement).

Cette juge expérimentée prêtera serment le 13 mars, le jour même de la fin du mandat de son prédécesseur, le conservateur Prokopis Pavlopoulos. Ekaterini Sakellaropoulou est présentée comme la candidate de "l'unité" et du "progrès" par le chef du gouvernement conservateur, qui l'a habilement choisie à ce poste car elle transcende les divisions partisanes traditionnelles. Avec plus des 200 suffrages requis par la Constitution hellénique, elle a été élue pour un mandat de cinq ans renouvelable par les députés du parti conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie, de Syriza, le parti de gauche de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et du mouvement de centre-gauche Kinal.