Tunisie : La fin du blocage politique ?

Le nouveau chef du gouvernement tunisien désigné, Elyes Fakhfakh qui devra lancer ses concertations aujourd’hui, a assuré que le prochain gouvernement sera composé "d’une équipe restreinte, harmonieuse et sérieuse", tandis que des partis politiques représentés au Parlement l'appelaient à s'ouvrir à toutes les forces vives sans exclusion. M. Fakhfakh avait annoncé mardi à l’issue de sa rencontre avec le président Kais Saied, qu’il allait œuvrer pour "une équipe restreinte, harmonieuse et sérieuse, où prévaut la compétence et la volonté politique". Représenté à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP, Parlement), par 38 députés, Qalb Tounes, a affirmé qu'il n'avait "aucune réserve initiale ou personnelle" contre le choix de Fakhfakh pour former le gouvernement. Le parti a appelé Fakhfakh à "consulter toutes les forces vives et les partis sur la forme du gouvernement, et à mettre en place le programme approprié pour assurer un appui politique et parlementaire pour surmonter les défis et atteindre les objectifs souhaités", afin que la Tunisie sorte de sa profonde crise économique et sociale. Pour sa part, le porte-parole d’Ennahdha (54 sièges), Imed Khemiri, a précisé que le parti "ne rejetait pas" la désignation de M. Fakhfakh qui "n’a pas été le candidat du Mouvement". Dans le même contexte, le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouheir Maghzaoui, a rappelé que son parti a été le premier qui s'était prononcé en faveur d'un "gouvernement du président".

Le dirigeant du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, s'est félicité quant à lui, du choix de Fakhfakh, un des candidats "proposé" par son parti, a-t-il rappelé, soulignant que la mission de ce dernier "sera certes difficile mais pas impossible". Il a appelé les différents acteurs à faire preuve d'humilité et à contribuer positivement à la formation du gouvernement dans les plus proches délais. Se disant "favorable à un gouvernement réduit", Selim Azzabi, secrétaire général de "Tahya Tounes", a estimé pour sa part que le chef du gouvernement désigné pourrait assurer les conditions de réussite "s'il démissionne de son parti",

Le député du bloc de "la Réforme Nationale", Hatem Mensi, a qualifié la désignation de Fakhfakh comme "un signe positif", surtout après avoir annoncé son intention de former un gouvernement de "compétence restreint". Le chef du gouvernement désigné entamera aujourd’hui ses consultations au sujet du prochain gouvernement proposé. Pour les dirigeants des partis politiques, "accorder ou refuser" la confiance au gouvernement Fakhfakh "dépendra de la composition du gouvernement", et également, du "plan d’action et de la stratégie du prochain gouvernement ainsi que des parties qui y seront représentées".

R. I.