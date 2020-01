Crise au Liban : Le gouvernement de la dernière chance

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué, mardi, par la voix de son porte-parole, la formation d'un nouveau gouvernement au Liban, ont rapporté des médias, hier. «Le secrétaire général a hâte de travailler avec le nouveau Premier ministre libanais, Hassan Diab, et son gouvernement», a déclaré le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

«L’organisation internationale soutiendra le programme de réforme du Liban ainsi que ses efforts pour répondre aux besoins urgents des Libanais", a-t-il ajouté. M. Guterres a réitéré l'engagement de l'ONU à "soutenir le renforcement de la souveraineté, de la stabilité et de l'indépendance politique du Liban, ainsi que la mise en œuvre effective des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, qui demeurent essentielles pour la stabilité du pays et de la région", a précisé le communiqué.

Le nouveau Premier ministre libanais a averti hier que son pays, au bord de la faillite, faisait face à une "catastrophe" et promis de répondre aux "défis immenses" qui attendent son gouvernement, confronté à une contestation sans précédent. Après une nuit émaillée de violences dans plusieurs villes, le Premier ministre Hassan Diab, un universitaire de 61 ans, a tenu hier une première réunion de son gouvernement formé la veille. Le chef du gouvernement avait promis de répondre aux revendications de la rue en nommant un gouvernement de "technocrates indépendants". Mais pour les manifestants, mobilisés depuis le 17 octobre, les ministres restent des personnalités affiliées à la classe politique tant conspuée. "Gouvernement de la dernière chance" la nouvelle équipe de 20 ministres porte selon des analystes la marque du Hezbollah et de ses alliés, la formation chiite Amal, ainsi que le Courant patriotique libre (CPL), fondé par le président Michel Aoun. En plus du refus de la rue, le pays se trouve confronté à une crise financière et économique aigue comme souligné d’ailleurs par le nouveau chef de l’exécutif. "En réalité nous sommes face à une catastrophe et nous devons alléger l'impact et les répercussions de cette catastrophe sur les Libanais".

"Les défis sont immenses" et "les Libanais sont fatigués des promesses et des programmes qui restent lettre morte", a-t-il souligné. En trois mois de contestation, la colère n'a fait que grandir chez les manifestants. Ceux-ci réclament le renouvellement complet d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence, dominée par les mêmes grandes familles depuis des décennies. Ces derniers mois la crise économique était marquée par des licenciements en masse, des restrictions bancaires drastiques et une forte dépréciation de la livre libanaise. Le Liban plongé dans le chaos politique depuis octobre 2019, aura certainement besoin d’un peu de temps pour redresser une économie à genoux et répondre aux aspirations des manifestants. Une requête à double tranchant qui n’offre aucun sursis au nouveau Premier ministre Hassan Diab.

