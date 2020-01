Dans la lucarne : Une «migration» qui étonne

Le football algérien est intéressé plus que jamais par les qualifications au Mondial qatari, mais aussi la CAN-2021 qui aura lieu en ce mois de janvier et le championnat national au niveau de son élite. Malgré les critiques parfois acerbes, pour ne pas dire malveillantes, l’intérêt ne faiblit pas. Certains apprentis- commentateurs -si l’on peut les nommer ainsi- pensent que notre championnat national est faible, mais cela n’engage que leur propre personne. Car si aujourd’hui, on constate, un peu ahuri, qu’il existe une «migration» en bonne et due forme de joueurs algériens tous formés en Algérie, le Championnat national, sur le plan local, continue de produire des talents et à profusion. Certains encore, pour des raisons inavouées, affirment qu’on ne produit plus assez de jeunes talents, alors que c’est le contraire qui se produit. Citons le cas du jeune prodige nahdiste qui a signé avec l’ES Sahel pour un contrat de six ans. Ce qui signifie bien que ce club, connaissant ses qualités,voulait investir dans ce joueur qui va leur permettre certainement de gagner beaucoup d’argent dans un proche avenir. L’ES Tunis est également en train de miser sur la «filière algérienne» en engageant sept joueurs qui avaient tous opérés dans notre championnat national. Ils sont en train tout simplement de l’écumer du fait qu’ils ont compris qu’il s’agit «d’un filon d’or» qu’on ne peut ignorer.

Cela s’est vérifié avec Belaïli, meilleur joueur africain chez les locaux. Acheté à Angers, lui qui est parti de l’USMA pour les raisons que l’on sait, a été revendu au Championnat saoudien avec une «grosse» plus value. Au lieu de continuer naïvement à pérorer sur le niveau de notre championnat national et au lieu de quémander à l’Etat d’octroyer à chaque club de l’élite une «entreprise publique déjà «exsangue», nos voisins ont tout de suite compris qu’il y avait beaucoup d’argent à tirer des joueurs algériens. L’ES Tunis et d’autres clubs tunisiens savent «how to make money». C’est vrai que plus de 26 joueurs algériens qui opéraient dans notre championnat national ont opté celui tunisien, mais…. Ce qui atteste de la valeur de nos éléments et la qualité des formateurs aussi. Au lieu d’attendre une aide providentielle de la part de l’Etat algérien, nos clubs doivent apprendre à former et «vivre» du produit de leur formation intrinsèque. Nos joueurs ne sont pas partis parce que notre championnat est faible, les raisons sont à chercher ailleurs...

Hamid Gharbi