Angleterre : Possible sanction contre Manchester United

Une enquête a été ouverte contre Manchester United en raison des protestations véhémentes de ses joueurs lors du match perdu en Championnat d'Angleterre contre Liverpool (2-0), a annoncé mardi dernier la Fédération anglaise de football (FA).

«Il est reproché à Manchester United de ne pas s'être assuré que ses joueurs se comportent de façon acceptable à la 26e minute du match contre Liverpool», écrit la FA dans son communiqué. Quelques secondes avant, sur une balle en cloche, le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk était allé au duel dans la zone des six mètres avec le gardien David De Gea qui n'avait pu s'en saisir.

Liverpool avait récupéré le ballon qui était parvenu à Roberto Firmino, dont la frappe enroulée avait trouvé le petit filet opposé.

De Gea s'était alors précipité vers l'arbitre Craig Pawson, qui avait accordé le but, entouré par un groupe de coéquipiers.

L'Espagnol avait parlé de façon très véhémente à l'arbitre, le poussant même à l'épaule, sans doute pour lui expliquer qu'il avait lui-même été bousculé. Le gardien mancunien avait été averti, mais la VAR lui avait finalement donné raison. Interrogé en conférence de presse sur cette procédure disciplinaire, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a essayé de rester plus diplomate que ses joueurs.

«Peut-être que je ferais mieux de ne pas en parler et d'attendre que la décision soit prise. En tout cas, le but a été finalement refusé et je n'avais pas vu la réaction des joueurs parce que moi-même je protestais. C'était une faute», a martelé le Norvégien.

Les «Red Devils» ont jusqu'à aujourd’hui pour présenter leur défense.