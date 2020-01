Alger: Lancement de la 26e opération de relogement

Quelque 108 familles résidant dans des habitations précaires de la capitale ont été relogées, hier, dans des logements décents, au titre du début de la première phase de la 26e opération de relogement de la wilaya d’Alger. « Cette opération s’inscrit dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire » dans la capitale », a indiqué un communiqué de la wilaya d’Alger sur sa page facebook.

Selon la même source, cette opération concerne les familles des habitations vétustes, des bidonvilles, des caves, des terrasses, des chalets ou encore ceux vivant dans l’exiguïté dans les communes d’El Madania, Alger-centre, La Casbah et Tessala El Merdja. Les bénéficiaires ont été casés dans deux cités, les 1988 logts et 2400 logts situées à Ouled Fayet. Les services de la wilaya d’Alger tiennent à préciser que l’opération se poursuivra les prochains jours. Abdelkhalek Sayouda

Le wali d’Alger a fait état récemment de la distribution, à l’occasion de cette 26e opération de relogement, de 3.000 unités de la formule du LPL, le logement public locatif (logements sociaux) et affirmé que ses services s'attellent à mettre les dernières retouches pour l'assainissement des listes des bénéficiaires. « Les treize circonscriptions administratives de la capitale seront toutes concernées par cette opération », a-t-il assuré, comme pour ne léser aucune des 57 communes de la capitale.

Abdelkhalek Sayouda s’est montré par ailleurs satisfait de l’état d’avancement de plusieurs projets de logement. Interrogé sur la récupération de foncier dans la capitale, il a souligné que ces lots serviront pour bâtir des infrastructures publiques. « Nous avons tracé un grand programme pour endiguer le manque de structures de proximité dans l’ensemble des communes de la wilaya », a-t-il soutenu.

Le wali d’Alger avait donné, lors d’une séance consacrée au secteur de l’habitat dans la wilaya, des instructions aux walis délégués et aux directeurs concernés pour accélérer l’élaboration des listes des familles devant bénéficier de logements et celles des habitants des immeubles menaçant ruine à Alger.

Pour ce qui est de la falsification des dossiers en vue de prétendre à un logement, les autorités de la wilaya ont, récemment, fait état de plus de 1200 dossiers transférés à la Justice alors qu’une centaine d’appartements ont été récupérés en vertu de jugements des bénéficiaires ayant obtenu ces logements indûment.

Notons que depuis juin 2014, et grâce aux opérations de relogement comprenant notamment, les dispositifs de l’AADL, du social, et de la formule du logement promotionnel, la wilaya d’Alger a pu loger 90.000 familles et récupérer une assiette foncière de plus de 530 hectares

Pour éviter l'apparition de nouveaux bidonvilles, il est procédé à la démolition de toute construction illégale. Les assiettes foncières en question seront affectées à la réalisation de quotas supplémentaires de logement, à la création d’espaces verts et à la promotion de différents projets de développement.

Sarah Benali Cherif