Zetchi s’entretient avec l’Ambassadeur du Brésil en Algérie : Mettre en place un cadre de coopération entre la FAF et la CBF

L’Ambassadeur était accompagné d’ Eduardo SFOGLIA, Premier secrétaire de l’ambassade de la République fédérative du Brésil et Mourad KHOUATMI, assistant commercial, et en présence de M.M. Mohamed SAAD, secrétaire général de la FAF, et Abdallah GUEDDAH, membre du Bureau fédéral.

« Les entretiens entre le Président de la FAF et son invité de marque ont porté sur plusieurs sujets liés au football des deux pays, mais également sur les possibilités de mettre en place un cadre de coopération entre la FAF et la CBF (Confédération brésilienne de football) à travers lequel des rencontres, des séminaires et autres activités peuvent être concrétisées à l’avenir », a précisé la même source.

Les deux responsables ont convenu d’autres rencontres et sur le principe d’une visite d’une délégation brésilienne à Alger dans les mois à venir pour renforcer ces liens et travailler sur ce cadre de coopération. A l’issue de sa visite , l’ambassadeur du Brésil a remis quelques présents, notamment un livre en arabe sur le football brésilien, et en a reçu également, dont un maillot floqué en son nom.

