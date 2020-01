Algérie - France : Le Président de la République reçoit le chef de la diplomatie française

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu hier au siège de la Présidence de la République le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

«La rencontre a porté sur les relations bilatérales dans leurs dimensions humaine et historique notamment dans le volet relatif à la mémoire, des relations intenses et diversifiées liées notamment à la circulation des personnes», a précisé la même source.

A cet effet, «le président Tebboune a demandé au ministre français de transmettre un message au président Emmanuel Macron», a ajouté le communiqué.

Les questions régionales et internationales ont été au centre des entretiens, en particulier les derniers développements survenus en Libye, à la lumière des résultats de la conférence de Berlin, outre la situation au Mali et dans la région du Sahel», a conclu le communiqué.