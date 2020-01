Éclairage : Nouvelle dynamique

Au vu des engagements du président de la République et des actes qu’il a initiés au lendemain même de son investiture, on assiste à une véritable refondation de tout un système de gouvernance, qui doit se conformer aux contours d’un projet de société et observer les limites des constantes de la nation. De la révision constitutionnelle pour définir les règles de fonctionnement des institutions dans le souci d’un équilibre des pouvoirs en passant par la promotion de la communication pour mieux informer le citoyen et susciter son adhésion à la mise en place de mécanismes pour la relance de l’activité économique, le processus semble être défini, acteurs et partenaires vont s’y mobiliser et s’y investir pour son application.

Le rétablissement de la confiance demeure la priorité absolue dans cette démarche qui se veut une plate-forme de la nouvelle République. Une République des valeurs tout bonnement. Une République des compétences et du mérite aussi. C’est donc un retour à l’authenticité qui est opéré pour redresser une situation si problématique à vrai dire et permettre au pays de surmonter dans la sérénité et la solidarité surtout l’épreuve d’un contexte. Une nouvelle dynamique est provoquée à la faveur de cette consultation du 12 décembre qui a consacré la légalité constitutionnelle pour mettre un terme à une vacance de pouvoir et donner de la légitimité au premier responsable du pays sur la base d’un programme d’action adopté par une majorité. Ce programme est déjà mis en exécution pour susciter graduellement l’adhésion du commun des citoyens plus que jamais persuadé des bonnes intentions et de la foi du premier magistrat du pays dont l’avantage réside dans sa parfaite maîtrise de la réalité du terrain pour avoir sillonné tout le territoire. Un premier magistrat qui se singularise par un itinéraire professionnel sacralisé sur le développement local pour situer les contraintes, se fixer sur les aspirations et saisir au mieux les préoccupations et attentes de l’Algérie profonde. Force est de reconnaître qu’un certain rythme d’activités est perçu ces derniers temps sous le regard observateur d’un peuple qui relève avec satisfaction une reprise et fonde de grands espoirs sur cette ère.

Cet espoir est permis face aux premiers actes accomplis, notamment l’attachement au dialogue et à la concertation dans le traitement de la problématique nationale sans occulter le souci de promouvoir une communication comme pour signifier un appel à la mobilisation et à l’adhésion massive autour de la réalisation des perspectives d’avenir sans aucune exclusion, ni autre forme de marginalisation. La main fut bien tendue pour accompagner solidairement la mutation du pays et l’instauration des fondements de cette nouvelle République.

Le chantier de la révision constitutionnelle constituera la référence pour guider l’action des institutions de la République désormais tenues par l’obligation des résultats dans l’accomplissement de leurs missions et la conformité à la lettre et à l’esprit des dispositions de la loi suprême du pays. Au nom du peuple, seul détenteur de la souveraineté, elle agit seulement et uniquement pour l’intérêt de la nation et de l’Algérie éternelle…Une Algérie une et indivisible, digne et prospère par le savoir-faire de son éliteet l’effort de tous ses enfants…

A. Bellaha