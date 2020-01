Révision de la Constitution : Brainstorming d’universitaires

La communauté universitaire se prépare pour faire avancer ses propositions et ses idées sur le projet de révision de la Constitution. A cet effet, le Conseil national des enseignants du supérieur organise, les 23 et 24 janvier, à l’université de Mostaganem un séminaire autour de la question.

Le coordinateur national, également président du Conseil scientifique du séminaire, a indiqué à El Moudjahid que le panel d’invités composé de chercheurs, universitaires et spécialistes en droit constitutionnel est relevé et révélé à ce sujet la participation notamment du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, du président du conseil national des droits de l’homme (CNDH), Bouzid Lazhari, et du coordinateur de l'ex-Instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes. «Il s’agit de réfléchir sur les propositions à faire pour ce grand chantier de révision de la loi fondamentale du pays et de présenter les points de vue académiques de tout un chacun», a expliqué M. Abdelhafid Milat, joint, hier, par téléphone. Il nous a fait savoir que le Conseil scientifique a reçu plus de 111 résumés de conférences proposées par des spécialistes éminents, et de professeurs d’université spécialistes en droit constitutionnel.

Le coordinateur national du CNES explique que les grands axes de ce séminaire porteront notamment sur la réflexion sur les mécanismes de contrôle des pouvoirs, le renforcement des droits et libertés des citoyens, la moralisation de la vie publique, la lutte contre la corruption, la consolidation de la séparation et de l'équilibre des trois pouvoirs, le renforcement du contrôle de l’institution parlementaire, l’indépendance du pouvoir judiciaire ou encore l'égalité des citoyens devant la loi et la consécration constitutionnelle des mécanismes d'organisation des élections. «Il s’agit, comme vous le constatez, des mêmes thèmes évoqués par le président de la République lors de l’installation des comités d’experts», a-t-il fait remarquer. Lors de ce séminaire de deux jours, des ateliers scientifiques présidés par des professeurs universitaires sont au menu. «Chaque atelier abordera l’une des sept thématiques avancées sur la réforme de la Constitution», a expliqué Milat, ajoutant que les conclusions et les recommandations des travaux qui suivront les interventions et les communications des intervenants seront publiées sous forme d’un rapport qui devra être présenté à la présidence et au comité d’experts. «Nous essaieront d’élaborer des projets de textes et des propositions académiques afin d’enrichir la réflexion» a-t-il ajouté.

En parallèle à la réflexion académique de l’élite universitaire sur la Constitution et les voies des réformes politiques, l’objectif de cette journée d’étude est de mettre en lumière la contribution de l’université aux débats qui concernent de près la société dans son évolution et de réaliser de ce qui sera baptisé «le projet de l’université pour la réforme constitutionnelle», a souligné le coordinateur du Conseil national des enseignants universitaires. M. Milat se félicite à cette occasion que le monde de l’académie «est en train de reprendre sa place» au sein de la sphère sociale après avoir été longtemps isolé et ses élites marginalisées .

Tahar Kaidi