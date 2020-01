Des responsables de la presse s’expriment : accompagner les réformes

Première concertation du genre, la rencontre d’aujourd’hui, qui réunira le président Abdelmadjid Tebboune, avec une délégation de responsables et de directeurs de médias publics et privés, marque le début d’un partenariat autour de l’objectif de sensibiliser l’opinion aux défis de l’Algérie nouvelle.

Cette rencontre «sera une occasion pour éclairer l’opinion publique nationale sur les questions de l’heure au double plan interne et externe», avait précisé jeudi dernier la présidence de la République dans un communiqué conviant les responsables des médias à une première concertation avec le chef de l’Etat, qui sera suivie d’autres audiences ainsi que d’ entretiens avec les journalistes. Contactés hier, nombreux sont les directeurs de différents supports médiatiques à faire part de leur optimisme quant aux objectifs escomptés de cette nouvelle approche qui témoigne aussi de l’importance qu’occupe le secteur de l’information et de la communication dans la feuille de route de M. Tebboune.

«C’est en effet une nouvelle approche qui émane d’une volonté manifeste d’aller vers plus de professionnalisme dans le secteur des médias, plus de liberté et de responsabilité aussi dans l’exercice de ce métier», a fait savoir le DG de la Radio nationale, Djamel Senhadri. Il se dit convaincu que cette nouvelle relation de partenariat entre les médias et la plus haute autorité de l’Etat se traduira «par la mise en place d’un consensus transcendant tous les clivages».

En ce sens, il ne manquera pas de rappeler l’engagement de M. Tebboune, le jour de son investiture, à ne ménager aucun effort pour promouvoir la liberté de la presse dans le cadre du respect de la loi, de l’éthique et de la morale publique. Pour sa part, le DG du quotidien arabophone Echâab, Fnides Ben Bella, estime que face à cette dynamique d’instauration de la nouvelle République le rôle des médias «ne devrait plus se limiter à diffuser l’information mais plutôt à contribuer, en tant qu’acteur majeur, au succès du processus de changement radical auquel aspire la société».

De son avis, ce qui est attendu du secteur des médias, c’est de s’ériger en tant que partenaire pour accompagner les autorités publiques dans la concrétisation de leurs objectifs en matière de développement.

Pour M. Ben Bella, l’action des médias est intimement liée au principe de la souveraineté des Etats, faisant observer que dans la majorité les conflits qui secouent le monde d’aujourd’hui, l’influence des médias est prédominante.

«L’Algérie a grandement besoin d’un secteur médiatique homogène et hautement professionnel pour aller de l’avant et faire valoir ses intérêts au plan national et international».

Quant au DG du quotidien La Nouvelle République, Abdelwahab Djakoun, il salue l’initiative du président de la République, estimant que cette démarche «permettra assurément d’asseoir de nouvelles bases dans les rapports entre les professionnels de l’information et les autorités publiques».

Il considère que l’ordre du jour de ces concertations devra porter sur les enjeux nationaux actuels et à venir, relevant que les problèmes qui persistent dans le secteur sont du ressort du ministère de tutelle. Émettant le souhait de voir ce genre de concertation se maintenir dans la durée, il indique que cette initiative émane du nouveau plan de réorganisation mis en place au niveau de la présidence de la République concernant le volet de la communication à travers la nomination de spécialistes du domaine par le président Abdelmadjid Tebboune.

Karim Aoudia