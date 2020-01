Université de Mila : Un projet innovant

Un projet élaboré par une équipe de recherche scientifique du département de mathématiques et informatique de l’université de Mila s’est qualifié pour les demi-finales du 9e concours des prix du sommet mondial de la société de l’information 2020 en Suisse, apprend-on lundi de ses concepteurs.

Dans sa déclaration à l’APS, Dr. Nardjess Bouchemal Siari, à l’origine de l’idée du projet avec les deux étudiants Aïssa Serar et Yahia Bouzeraa, a indiqué que le projet qui concerne l’intelligence artificielle s’est qualifié aux côtés de 350 autres projets de divers pays pour ce meeting international qui sera organisé par l’Union internationale des télécommunications, du 30 mars au 3 avril 2020 à Genève. Il s’agit d’un projet à caractère «humanitaire», dont le but est de «secourir et d’augmenter les chances de survie des personnes en cas de catastrophes naturelles dans les pays en développement», a déclaré Dr. Bouchemal.

Baptisé «Crier pour vivre», ce système intelligent repose sur le développement d’une technique de détection sonore pour assister les secouristes à la recherche de survivants et permet à la victime d’envoyer un SOS à partir de son smartphone contenant les coordonnées GPS de sa position, soit par internet, soit par SMS, au plus proche poste de la Protection civile, a expliqué la même universitaire.

Le recteur de l’université de Mila, Dr. Amirouche Bouchelaghem, a considéré que ce projet est un pas en direction de l’orientation des diplômés vers la création de start-up et micro-entreprises à impact positif à tous les niveaux.

Cette qualification montre les grandes potentialités que recèle l’université algérienne et qui requièrent encouragement et soutien, notamment du public qui sera l’arbitre qui départagera les concurrents à ce stade du concours, a-t-il ajouté.