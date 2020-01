Sit-in des enseignants du primaire : Appel à l’ouverture d’un dialogue

Des dizaines d’enseignants du primaire ont organisé, hier au niveau de l’annexe du ministère de l’Éducation nationale à Ruisseau (Alger), un rassemblement, troisième du genre depuis le début de l'année, pour «réitérer leurs revendications socioprofessionnelles» et «appeler à l'ouverture d'un dialogue».

Ces enseignants, dont certains sont venus d'autres villes du pays, ont indiqué qu'ils poursuivraient leur mouvement de protestation, si un dialogue n'était pas ouvert avec la tutelle.

«Nous avons transmis, la semaine dernière, une correspondance au ministère de l'Éducation, dans laquelle nous demandons à être reçus pour discuter de nos préoccupations, mais, jusqu'à présent, nous n’avons reçu aucune réponse», affirme le représentant de la Coordination nationale des professeurs de l'enseignement primaire (PEP), Moussa Slimani, dans une déclaration à l'APS.

Les enseignants, rappelle-t-on, revendiquent, notamment, «la révision des programmes pour améliorer la qualité de l'enseignement et alléger le cartable de l'élève, l'unification des critères de classification par la valorisation des diplômes pour garantir l'égalité des chances et la révision des salaires des enseignants du primaire pour améliorer leur pouvoir d'achat».

Ils réclament également «la réduction du volume horaire, le droit à la promotion systématique au grade de professeur principal au bout de cinq ans d'exercice et de professeur formateur au bout de dix ans, ainsi que le droit à la retraite proportionnelle par l'inscription du métier d'enseignant parmi les métiers pénibles».