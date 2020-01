Programme Tassili de recherche scientifique : Lancement d’un appel à candidatures

Le programme de coopération algéro-français, connu sous le nom partenariat Hubert-Curien (PHC Tassili), qui apporte un soutien à des projets de recherche conjoints sur une durée de 3 ans, vient d’être relancé.

Un appel à candidatures a été publié sur tous les sites des universités algériennes, ainsi que le site officiel de l’ambassade de France. Les doctorants ont jusqu’au 16 mars pour déposer leur candidature au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de manière dématérialisée sur le site de Campus France en suivant les modalités de saisie en ligne sur lien suivant : «https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater.» Le PHC soutient le développement d’une coopération scientifique de haut niveau. Il s’appuie sur la recherche et la formation dans le cadre d’une collaboration entre deux laboratoires issus d’universités, de grandes écoles ou d’organismes de recherche en France et en Algérie.

Aussi, il favorise les échanges entre chercheurs et enseignants-chercheurs des deux pays afin de développer des collaborations à long terme, de créer des réseaux et de faciliter le transfert de technologie, l’accès conjoint à des réseaux de recherche et à des projets régionaux, européens ou internationaux. Il soutient, en outre, la formation et la recherche, par l’implication obligatoire dans les projets d’un à deux doctorants du système LMD en cotutelle de thèse et par l’implication facultative de doctorants en co-encadrement de thèse. Il aide à valoriser des recherches innovantes ayant un impact sur le développement durable, sur les filières et outils de production ou de transformation économique, et sur la recherche scientifique au niveau international. Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. Le document de présentation de ce programme précise que seuls sont éligibles à ce programme de recherche, les projets présentés par des porteurs émanant, pour la partie française, d’universités, de grandes écoles ou d’organismes de recherche, et, pour la partie algérienne, d’établissements universitaires ou de centres de recherche dépendant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les projets sont sélectionnés sur la base de l'excellence scientifique, notamment sur les critères suivants : la qualité scientifique du projet et des équipes, la participation active de jeunes chercheurs, en particulier doctorants et/ou post-doctorants français et la participation active de jeunes chercheurs, en particulier doctorants et/ou maitre de conférences classe B-algériens.

Il y a aussi l’intérêt de la coopération et de la complémentarité des équipes françaises et algériennes, et les perspectives de structuration ou de valorisation du projet, ainsi que la disponibilité des équipements scientifiques nécessaires à la réalisation du projet.

Une attention particulière sera portée aux perspectives de diffusion et de valorisation, notamment dans une finalité de développement (projets à potentiel économique, industriel, sociétal), à la qualité des structures d’accueil, à la transversalité des recherches, à leur caractère particulièrement innovant et à l’association d’opérateurs économiques et à l’effet structurant du projet en réseau régional, européen ou international. Une expertise des dossiers de candidature est effectuée, en amont de la session de sélection. À l’issue de cette expertise, une session de sélection des projets a lieu chaque année et réunit les membres du Comité mixte d’évaluation et de prospective (CMEP) et les représentants des ministères de tutelle du PHC Tassili. Le classement des projets est alors établi.

Le montant moyen du soutien apporté à tout projet chaque année est de l’ordre de 20.000 euros : la partie française contribue à hauteur de 10.000 euros (en moyenne 8.000 euros pour la mobilité et 2.000 euros pour l’appui logistique), la partie algérienne assurera les 10.000 euros restants.

Sarah Benali Cherif