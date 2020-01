Activités des organisations estudiantines : M. Chitour demande un rapport détaillé

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a instruit les recteurs des universités et les responsables des œuvres universitaires d’établir un rapport détaillé sur l'activité des organisations et des associations estudiantines et syndicales activant dans le secteur.

Soulignant la nécessité d’enquêter minutieusement sur les activités et les rassemblements de ces organisations au sein des campus universitaires, M. Chitour a exigé, dans une correspondance adressée, en date du 19 janvier, aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur, l’octroi d’autorisation de tenir toute manifestation aux seules organisations agréées et autorisées par la loi d’organiser de telles activités.

Selon une source sûre du ministère, cette mesure a pour objectif de mettre un terme à l’anarchie que connaît le secteur, en raison de l'activité croissante de certaines organisations et associations illégales. À ce propos, le ministère a mis en garde les directeurs des universités quant au non-respect de la loi, notamment en ce qui concerne la légitimité et l’agrément des organisations syndicales, exigeant, dans le même contexte, la nécessité de veiller en permanence, pour s'assurer que des consultations soient menées avec les partenaires dans le cadre du respect de la loi et les cadres règlementaires en vigueur.

La tutelle a ordonné aux responsables de prêter toute leur attention à cette opération qui fera l'objet d'enquêtes et d’évaluation par les services compétents du ministère, afin d’assurer sa mise en œuvre sur le terrain.

Par ailleurs, le même document, signé par le premier responsable du secteur, rappelle que le dialogue et la consultation avec les organisations syndicales et les associations accréditées demeurent le mécanisme privilégié pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les représentants de la communauté universitaire, à même d’assurer son développement, améliorer ses performances et consacrer un mode de gouvernance basé sur la participation de tous. La tutelle a appelé, de ce fait, à la réactivation du dialogue et à la concertation avec toutes les composantes de la communauté universitaire, notamment les partenaires sociaux et les organisations estudiantines.

Pour rappel, le ministère reconnaît dix organisations qui sont agréées. Il s’agit de l’Union générale des étudiants libres, de l’Organisation nationale des étudiants algériens, du Syndicat national des étudiants, de l’Union générale des étudiants algériens, de la Ligue nationale des étudiants algériens, de l’Alliance pour le renouveau estudiantin national, de l’Organisation nationale pour la solidarité estudiantine, du Rassemblement des étudiants libres, de l’Organisation nationale des étudiants démocratiques et de l’Union nationale des étudiants algériens.

