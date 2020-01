Sécurité du personnel et des hôpitaux : Le recours aux sociétés privées à titre exceptionnel

Le recours aux services des sociétés privées de gardiennage afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de santé se fera à «titre exceptionnel» et «en cas de besoin», a-t-on appris hier auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Évoquant le phénomène de la violence à l'égard du personnel médical au sein des établissements hospitaliers, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait demandé, lors du dernier Conseil des ministres, la prise de mesures, notamment une éventuelle contractualisation avec

des sociétés privées afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de santé.

Le président de la République avait également ordonné l'adoption d'«un plan d'urgence» et la «rupture» avec les pratiques du passé dans le domaine de la Santé.

À ce propos, le ministère de la Santé souligne que la sécurité du personnel et des établissements hospitaliers demeure du «ressort exclusif de l'État», précisant que le recours à des services de sociétés privées agréées dans ce domaine interviendra «à titre exceptionnel» et «en cas de besoin, conformément à la législation en vigueur.

La violence dans les établissements hospitaliers, notamment au niveau des services des urgences et dans certaines structures de santé de proximité, demeure une préoccupation majeure en milieu professionnel, de l'avis de praticiens

du secteur.