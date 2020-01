Onze blessés quittent l’hôpital d’El-Meghaïer

Onze blessés du tragique accident de la circulation, survenu dimanche dernier sur la RN-3, ont quitté hier l’Établissement public hospitalier (EPH) d’El-Meghaïer, a-t-on appris auprès du directeur de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’El-Oued. Ils portent ainsi à 38 le nombre global de blessés de cet accident ayant quitté à ce jour les structures hospitalières, après avoir reçu les soins nécessaires, a indiqué M. Abdelkader Laouini. Ne restent donc encore sous suivi médical que 9 blessés, au niveau des EPH d’El-Meghaïer (5) et d’El-Oued (4), a-t-il aussi fait savoir, en précisant que cinq d’entre eux sont sous suivi médicochirurgical spécialisé et un sixième en service de réanimation.