El-Oued : Évaluer les services de santé

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a décidé l'envoi d'une commission d'inspection de haut niveau à El-Oued, pour évaluer les services de santé prodigués aux citoyens et traiter les lacunes et dysfonctionnements enregistrés, indique le ministère, dans un communiqué. «Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a décidé, à l'issue de sa visite dans la wilaya d'El-Oued, suite à l'accident tragique de la route survenu dimanche 19 janvier 2020 et après avoir écouté les préoccupations des citoyens et des professionnels de la santé, l'envoi d'une commission d'inspection de haut niveau pour évaluer les services de santé prodigués aux citoyens, et traiter les lacunes et dysfonctionnements enregistrés», précise la même source.