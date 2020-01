Amélioration de la prise en charge des malades : Un plan d’urgence à court terme

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d’adopter un plan d’urgence suivant le principe d’obligation de résultats perceptibles dans les meilleurs délais. La décision a été prise, lors d’une réunion tenue lundi au siège du ministère, par le premier responsable du département de la Santé, Pr. Abderrahmane Benbouzid, avec les directeurs de la santé et de la population, ainsi que les responsables des CHU des wilayas du centre du pays, a fait savoir un communiqué du ministère.

La démarche du ministère de la Santé s’inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs tracés dans le programme du président de la République et conformément aux instructions du Premier ministre visant l’amélioration de la prise en charge du citoyen sur le plan sanitaire. Après un diagnostic de la situation du secteur effectué par le ministre de la Santé, il a été procédé à la mise en place de ce plan d’urgence pour pallier les insuffisances et corriger les dysfonctionnements qui ont été enregistrés, notamment en matière de gestion des services des urgences médicales et de gynécologie-obstétrique.

À court terme, le plan d’urgence qui se décline en plusieurs axes prévoit l’amélioration de la prise en charge des malades au niveau des services des urgences médicales chirurgicales. Il est, également, question de l’amélioration de prise en charge de la femme enceinte et des conditions de transfert des malades vers d’autres structures de santé. Ce plan de développement du secteur et de rupture avec les anciennes pratiques prévoit en outre la réhabilitation des structures de santé de proximité, l’humanisation et l’amélioration de l’accueil des malades, précise la même source. À l’issue de cette rencontre, le Pr. Benbouzid a instruit les gestionnaires de prendre toutes les mesures et les initiatives visant à améliorer l'accès des citoyens à des services de santé de qualité, tout en soulignant la nécessité d'impliquer la société civile, les associations des malades et les partenaires sociaux, dans cette nouvelle démarche.

D'autres réunions avec les responsables de santé des régions du Sud, les Hauts Plateaux et les wilayas de l'ouest et de l'est du pays sont prévues prochainement. Par ailleurs, et dans une perspective de relance et de développement du secteur, le ministère de la Santé prévoit un ambitieux programme d’action qui se fixe comme priorité, l’établissement de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire, une série d’actions destinées à prendre en charge le renforcement des capacités des structures de santé de proximité et des infrastructures hospitalières. Le renforcement de l’approvisionnement en médicaments, l’amélioration de la couverture sanitaire et de la formation des professionnels de la santé figurent aussi parmi les priorités de ce programme.

Dans le domaine de la couverture sanitaire, il prévoit, notamment, le développement et le renforcement des programmes spécifiques aux wilayas des Sud et des Hauts Plateaux. À ce propos, il sera question d’optimiser la lutte contre les maladies à transmission hydrique, la lutte contre la leishmaniose cutanée, la lutte contre l’envenimation scorpionique, le trachome, le paludisme et autres maladies à transmission vectorielle. Le programme prévoit, en outre, la création de l’observatoire des maladies tropicales à Tamanrasset et le développement des capacités d’intervention des équipes médicales fixes et mobiles dans le domaine de la détection précoce et de la riposte rapide aux phénomènes épidémiques, ainsi que l’amélioration des conditions et des mesures incitatives pour les professionnels de santé au niveau des régions du Sud et des Hauts Plateaux. Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors du Conseil des ministres tenu samedi dernier, une rupture avec les pratiques du passé dans le domaine de la santé et l'adoption d'un plan d'urgence axé sur deux priorités, à savoir la prise en charge dans les services des urgences et la prise en charge des femmes enceintes.

M. Tebboune a particulièrement insisté sur la réorganisation du secteur et à des mesures pratiques en matière de formation de médecins urgentistes et de paramédicaux, en plus de l'encouragement de ces médecins à travers des incitations appropriées.

Kamélia Hadjib