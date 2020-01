Le fondateur du groupe de presse «Er-Raï», Ahmed Benaoume, est décédé, dans la nuit de lundi à hier, à Marseille, à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie.

Le défunt, plus connu dans les milieux de la presse sous le prénom de Moussa, a rendu l’âme après avoir longtemps souffert de problèmes cardiaques. Ahmed Benaoume a fondé à Oran le groupe de presse «Er-Raï», dont les titres ont cessé de paraître à partir du mois d’août 2003. Ce groupe, lancé avec un groupe de journalistes, éditait deux hebdomadaires, Détective et Er-Raï, ainsi que deux quotidiens, le Journal de l’Ouest, en français, et Er-Raï, en langue nationale.