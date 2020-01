Lutte contre la criminalité : 43 personnes arrêtées dans le Sud

Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, ont intercepté, le 20 janvier 2020 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire) et Djanet (4e Région militaire), 43 individus et saisi cinq camions chargés de mélange d’or brut et de pierres, cinq véhicules tout-terrain, ainsi que 14 groupes électrogènes, sept marteaux-piqueurs et 10 détecteurs de métaux, indique un communiqué du MDN. D’autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté trois narcotrafiquants et saisi 6.290 comprimés psychotropes et 1,4 kg de kif traité, lors d’opérations distinctes à Bordj Bou-Arréridj (5e Région militaire), Béchar (3e Région militaire) et Tlemcen (2e Région militaire), alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tébessa (5e Région militaire), un contrebandier à bord d’un véhicule utilitaire chargé de 20.750 cartouches de cigarettes. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à Béni Slimane, wilaya de Médéa (1re Région militaire), un réseau de trafic d’articles archéologiques, notamment sur l'espace cybernétique.

Cette opération a permis d’arrêter cinq individus et de saisir une épée historique et 293 pièces de monnaie datant de l’époque romaine et de la présence espagnole en Algérie.