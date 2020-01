Affaire de corruption dans le montage automobile : Le procès en appel programmé pour février

Le procès en appel des ex- Hauts responsables et hommes d’affaires, impliqués dans l’affaire de corruption dans la filière du montage automobile, est programmé pour la 2e semaine du mois de février prochain au niveau de la chambre pénale près la Cour d’Alger, a –t-on appris auprès la défense des accusés. En effet, les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, des ex ministres ainsi que des hommes d’affaires, poursuivis pour «indus avantages, blanchiment d’argent, abus de fonction, «trafic d’influence et financement occulte de la campagne électorale 2019, seront de nouveau présentés à la barre, suite à l’appel introduit par la défense des accusés mais également par le parquet près le tribunal de Sidi M’Hamed, suite au verdict prononcé le 10 décembre dernier.

Pour rappel, l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été condamné à 15 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 2 millions de DA, alors que l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été condamné à 12 ans de prison ferme et une amende d’un million de DA. Le tribunal a également prononcé une peine de 20 ans de prison ferme par contumace contre l’ancien ministre de l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb, en fuite, assortie d’une amende de 2 millions de DA et d’un mandat d’arrêt international. La justice a en outre ordonné la saisie de tous les biens et fonds illégaux de ces trois ex-responsables, et une interdiction d’exercer leurs droits civiques.L'ancien ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a été, quant à lui, condamné à 10 ans de prison ferme, tandis que l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a été acquitté. Des peines de 10 ans et 5 ans de prison ferme ont été respectivement prononcées à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Mahdjoub Bedda et l'ex-wali de Boumerdes, Nouria Yamina Zerhouni. Concernant les hommes d’affaires et concessionnaires, le tribunal a prononcé des peines de 7 ans ferme contre Ali Haddad et Ahmed Maâzouz. Hassan Arbaoui a écopé pour sa part de 6 ans de prison ferme alors que Mohamed Baïri s’est vu infliger 3 ans de prison ferme, le tribunal l’ayant innocenté du délit de blanchiment d’argent.

Le parquet avait requis des peines de 20 ans de prison ferme contre les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 15 ans contre Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda et 10 ans contre Abdelghani Zaalane, NouriaZerhouni, Ali Haddad, Ahmed Mazouz, Hassan Arbaoui et Mohamed Baïri.

Neila B.