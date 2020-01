Biskra : Coupures d’électricité dans plusieurs régions

De violentes rafales de vents atteignant 80 km/h, enregistrées depuis lundi soir à Biskra, ont occasionné des coupures d’électricité à travers plusieurs régions de la wilaya, a indiqué, hier, le responsable de la communication de l’entreprise de distribution d'électricité et de gaz de Biskra, Abderraouf Bakhoucha. Ce responsable a précisé que «plusieurs pannes de courant ont été enregistrées en raison de câbles de moyenne et haute tension qui ont été sectionnés au contact des palmiers, en plus de la chute d'un poteau électrique», soulignant que «l'alimentation en électricité a été interrompue dans les régions de Chaiba et Bir Naâm dans la circonscription administrative de Ouled Djellal, El Hadjeb à l’Ouest de Biskra et dans le pôle urbain intégré «Mohamed Assami» du chef-lieu.

Il a ajouté que «les concentrations urbaines de Djemora, Guedila, Loutaya, Kantara, et Manbaâ El Ghozlane au Nord de la wilaya, en plus de quartiers situés dans les communes de M’chounèche et Chetma à l’Est, ont aussi connu une interruption du courant électrique», relevant que «toutes les équipes techniques de l’entreprise de distribution d'électricité et de gaz réparties à travers la wilaya ont été mobilisées pour rétablir le courant».

M. Bakhoucha a fait savoir que suite à l’intervention de ces mêmes équipes, le courant électrique a été rétabli à Ouled Djellal, Biskra et Djemora, alors que les travaux de réparation sont en cours pour le rétablir dans d'autres zones rurales et agricoles, comme Loutaya et M’chounèche.