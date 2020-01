Le procès de Nora dévoile la stratégie deS terroristes : Recrutement via les réseaux sociaux

Des affaires liées au terrorisme, programmées lors de la session criminelle près le tribunal criminel de Dar El Beida et la Cour d’Alger, démontrent le recours de l’organisation terroriste Daech aux réseaux sociaux pour le recrutement de ses membres. La vigilance des services de sécurité a permis de déjouer des tentatives de recrutement en Algérie, particulièrement des femmes, pour grossir les rangs de cette organisation terroriste en Syrie et en Irak via la Turquie.

Le tribunal criminel près la Cour d’Alger a renvoyé, hier, le procès en appel d’une cellule de recrutement de terroristes pour le compte de Daech à l’étranger. Le président de l’audience a décidé le report de cette affaire, à la fin de la session criminelle, en raison de l’absence de la défense de plusieurs accusés. Dans ce dossier, 15 personnes, dont deux femmes sont poursuivies, alors que six autres ont été remis en liberté provisoire. La nommé Nora Ch., accusée principale, est poursuivie pour adhésion à un groupe terroriste, atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale, recours aux nouvelles technologies pour le recrutement de membres d’une organisation terroriste et tentative de déplacement à l’étranger pour commettre des attentats terroristes.

Nora Ch., selon le dossier de l’affaire, est mère de 6 enfants. Elle a pris contact avec le groupe terroriste Daech, via son compte Facebook. L’enquête a été diligentée par les services de sécurité, suite à la localisation d’un compte Facebook qui a attiré leur attention par le fait de l’utilisation d’un pistolet mitrailleur kalachnikov comme photo de profil d’une jeune femme qui signalait être étudiante universitaire et célibataire. Celle-ci sera identifiée plus tard comme femme au foyer, mariée et mère de 6 enfants, et résidant au centre du pays. Lors de son audition, la mise en cause a reconnu qu’elle détenait trois comptes, deux en langue arabe au nom de Yasmine El Ferdous, Hawra E-Sham et un troisième en langue française. L’expertise technique a fait ressortir qu’elle était en contact avec des combattants terroristes de Daech et d’autres sympathisants du groupe. Elle recevait, quotidiennement, des vidéos sur les attentats terroristes. En outre, elle a été orientée vers l’utilisation de l’application télégramme, particulièrement prisé par les membres de l’organisation terroriste. En effet, cette messagerie s’avère beaucoup plus sûre que les autres. Le Télégramme permet une diffusion large et rapide de leur propagande. Cette application est hautement sécurisée pour les terroristes car dotée d’un mécanisme automatique de suppression. L’enquête approfondie a permis l’arrestation des membres de la cellule de recrutement dont la nommée Jihad K., en détention pour une autre affaire de terrorisme. Cette jeune fille est également poursuivie pour les mêmes chefs d’inculpation. Les enquêteurs ont également mis la main sur des enregistrements des discussions et des photos pornographiques échangées entre les deux mises en cause et des membres de la cellule. Un fait qui démontre les objectifs de cette organisation terroriste…

A noter que plus de 7 affaires liées à l’adhésion à groupes terroristes activant à l’étranger sont programmées au niveau du tribunal criminel de Dar El Beida lors de la 1re session criminelle, où on enregistre un recul sensible des affaires classiques de terrorisme. Suite à la neutralisation des noyaux durs des groupes terroristes activant en Algérie, celles-ci se limitent à l’adhésion aux réseaux de soutien. A rappeler que l’ANP a réussi ces trois dernières années à mettre en échec des tentatives de Daech de s’installer en Algérie. Il faut savoir que suite à sa défaite en Syrie et en Irak le groupe est en quête de nouvelles recrues. Ce sont les jeunes qui sont désormais la cible de la propagande en ligne des groupes terroristes. Notamment les jeunes filles qui indiquent sur leur profil Facebook leur volonté de voyager. Les brigades de lutte contre la cybercriminalité ont intensifié le contrôle des réseaux sociaux pour mettre en échec ces plans terroristes.

Neila Benrahal