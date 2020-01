Malfaçons dans les logements : Où est passée la rigueur ?

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, vient de charger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des responsables concernant les malfaçons et les défauts de conformité constatés dans plusieurs logements réceptionnés.

Contacté par El Moudjahid, le président du Collège national des experts architectes (CNEA), Abdelhamid Boudaoud a indiqué qu’environ 2 millions de bâtisses inachevées sont recensées et a affirmé que les pouvoirs publics doivent réformer le système de formation professionnelle. «Nous avons pas moins de 1.400 centres de formation. Cependant, ils ne forment pas la ressource humaine qualifiée en artisanat, correctement», a-t-il fait savoir avant de préciser que c’est l’une des raisons des malfaçons dans les logements.Le président du Collège national a proposé que, dans chaque commune d’Algérie, l’ensemble des directeurs techniques de l’habitat puissent être nommé par le ministère de l’Habitat et ce, après ouverture d’un concours, au lieu de leur désignation par le président d’APC. «Par ce biais, la tutelle conservera un droit de regard sur l’ensemble du processus de construction des logements», a-t-il souligné avant d’appeler à révolutionner notre vision de l’urbanisme.

M. Boudaoud a révélé que le CNEA a organisé plus d’une cinquantaine de tables rondes et de journées d’information portant notamment sur cette thématique centrale. «En Algérie nous avons une multitude de lois très pertinente mais en revanche nous ne les mettons jamais en application.

La dernière loi 08-15 relative aux bâtisses hors norme a connu des difficultés à être mis en application», a-t-il révélé. M. Abdelhamid Boudaoud a aussi appelé à lutter davantage contre la bureaucratie pour mieux suivre et contrôler. «Il faut délivrer rapidement les permis de construire.

C’est un élément essentiel si l’on veut lutter efficacement contre les malfaçons dans les logements», a-t-il mis en exergue avant d’apporter une autre précision de taille. «L’architecte est légalement responsable de toute malfaçon, il est un peu le chef d’orchestre. Or, on s’aperçoit qu’il subit plusieurs interférences qui font qu’il n’est pas tout à fait autonome», a-t-il regretté avant d’ajouter qu’il se retrouve rapidement dépassé, par conséquent, il n’a pas les moyens de rectifier le tir.

Le cahier de chantier permet de suivre et de contrôler les travaux



M. Abdelhamid Boudaoud a mis en évidence l’impérieuse nécessité de laisser les architectes travailler en toute autonomie et de mettre à leur disposition une équipe technique de pointe. Le président du CNEA a insisté sur l’importance d’utiliser le cahier de charges comme «boîte noire» à même de lutter, avec efficience, contre toutes formes de malfaçon et les défauts de conformité des logements. «Ce cahier numéroté est conservé 25 ans chez le maitre d’ouvrage. Il permet le suivi et le contrôle rigoureux des travaux et permet surtout à n’importe quel moment de délimiter les responsabilités de chacun», a-t-il conclu insistant avec force sur la notion de rigueur. Pour rappel, un communiqué des services du Premier ministre a indiqué que les malfaçons et les défauts de conformité, apparents ou cachés, sont devenus une caractéristique de nombreux logements réceptionnés et livrés à leurs titulaires et ce, malgré les dangers que ces imperfections peuvent entraîner sur la vie de leurs occupants, relevant, à ce titre, que les fissurations survenues au niveau de la cité des 200 logements publics locatifs de Aïn Sefra (Naâma) en est la parfaite illustration. Devant cette situation, les plus hautes autorités du pays ont ordonné la mise en place d’une commission technique composée des premiers responsables des organismes (CTC, LNHC, CNERIB et CGS), chargée de déterminer les causes de la pathologie et de situer le niveau de responsabilité des différents intervenants. Cette commission proposera, dans ce sillage, les mesures urgentes pour intervenir sur les constructions concernées et sera mise à la disposition des services de la Gendarmerie nationale dans le cadre de son enquête, ajoute le même document. La dite commission sera chargée aussi de «faire engager une enquête auprès des mêmes services de sécurité pour déterminer la responsabilité de chaque intervenant» et «prendre les mesures disciplinaires et conservatoires à l’encontre des responsables.

Sami Kaïdi