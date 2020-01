Nouvelle agence de la CNMA à Babor (Sétif) : Plus près des agriculteurs et des éleveurs

La CNMA inaugure une nouvelle agence locale dans la commune de Babor dans la Wilaya de Sétif pour être plus proche des agriculteurs et des éleveurs. C’est dans cet esprit d’accompagnement des populations agricoles rurales que la Caisse Nationale de Mutualité Agricole poursuit le programme d’extension de son réseau commercial au moment où d’autres compagnies d’assurances ferment leurs agences. Le programme de développement des activités assurantielles de proximité de la CNMA a permis à cette compagnie d’assurance à caractère mutuel -qui pratique ses activités d’assurance depuis 1901 – d’être bien implantée à travers tout le territoire national ( 67 CRMA , 500 bureaux locaux) et de se constituer en pôle rassembleur, ce qui lui a permis de s’imposer sur le marché des assurances en tant que leader dans l’assurance agricole ,plus particulièrement dans les zones rurales qui bénéficient d’une richesse incontestable en raison de leur patrimoine agricole. C’est en présence des autorités locales, du directeur général de la CNMA, des représentants de la corporation agricole, coopératives, associations et organisations professionnelles que la CNMA via la CRMA de Sétif a inauguré un bureau local dans cette commune à forte vocation agricole. La CRMA de Sétif avec un réseau commercial de 21 bureaux locaux se rapproche davantage des agriculteurs et éleveurs de Babor qui comporte, de par sa situation géographique, zone montagneuse par excellence, une superficie agricole utile de 3163 ha ,dont 1736 ha de céréales et 494 ha d’arboriculture. Cette commune compte 6770 têtes d’ovin , 1260 têtes de bovin et autres petits élevages.

L’ouverture de cette agence permettra de réaliser un nombre appréciable d’objectifs. En tête de ces objectifs, la création d’emplois dans les zones rurales, la dynamisation du secteur agricole et rural ainsi que la sensibilisation des agriculteurs et des éleveurs en vue d’intégrer dans leurs activités et traditions la souscription de contrats d’assurances nécessaires à la sécurisation de leurs revenus.

En marge de cette inauguration, une signature de convention entre la CRMA de Sétif et le CWIF SETIF oléicole a eu lieu.