Animaux sauvages menacés d’extinction ou disparus : Il était une fois l’éléphant de Numidie…

«La façon dont un pays s’occupe de ses animaux sauvages démontre la grandeur du pays et de sa haute valeur morale.» Cette citation, ô combien sentencieuse, s’agissant précisément de nous autres Algériens, montre aujourd’hui à quel point nous avons négligé la protection de la biodiversité animale.

Afin que la mémoire ne défaille pas une fois de plus, voici une brève remontée dans le temps ne serait-ce que pour revisiter, entre autres, le plus grand des mammifères qui vivaient dans notre pays, à savoir l’éléphant de Berbérie (l’Algérie actuelle). A l'arrivée des Phéniciens, une bonne douzaine de siècles avant J.-C., l’éléphant de Berbérie peuplait en effet l’Afrique du nord, plus précisément dans le Constantinois. On le rencontrait notamment à Bou Mezroug, à Ibn Zied… Près de Skikda, sur son flanc estn en l’occurrence, à Fil Fila -carrière de marbre qui, du temps des Romains, était réputée pour son marbre blanc dont la production était exportée notamment vers l'Italie. C’était donc à Fil Fila que ce pachyderme vivait en bandes. Là, il faut savoir que le mot «Fil» -éléphant en arabe- est d’origine punique. Hannibal, général carthaginois, n’avait-il pas utilisé l’éléphant de Berbérie pour en faire la plus redoutable de ses armes et ce, afin d’attaquer victorieusement Rome en passant par les Alpes en l’an 216 av. J.-C.? Il faut savoir aussi que dès la fin du paléolithique supérieur, autrement dit bien avant le néolithique, les peuplades numides et maures cohabitaient déjà avec les fauves et autres animaux sauvages : lions, léopards, éléphants, hippopotames, rhinocéros, ours (d’où la caverne des ours et du mouflon sur les gorges du Rhummel, à Constantine), buffles, dont les gravures rupestres du nord du pays et du Tassili au Sahara sont les témoins de cette période. Les principaux sujets sont bien entendu les animaux, des signes abstraits et quelques figures humaines ; les herbivores, bovidés et chevaux dominent largement, suivis des bouquetins, cervidés, éléphants et girafes.



Les différentes occupations ont été responsables de l’extinction progressive d’animaux sauvages



De nos jours, les musées nationaux regorgent d’ossements de ces mammifères, à l’image du musée Cirta de Constantine -os de mouflons, d’ours, d’éléphants, d’hippopotames, de rhinocéros-, du musée national du Bardo à Alger, du musée Zabana à Oran. Ne serait-ce que pour ce qui relève de la période sous l’occupation romaine, la présence de fauves est décrite dans différentes mosaïques du IVe siècle représentant des scènes de chasse (musées de Timgad, de Djemila, de Tipasa, d’Hippone…). Ici il faut noter que quelque 4000 à 5000 bêtes féroces ont été capturées dans les colonies nord-africaines pour être tuées, rien que pour le spectacle dans les arènes du Colisée de Rome. À ce titre, il faut retenir que l’occupation romaine a, de ce fait, été responsable de l’extinction progressive de bon nombre d’animaux sauvages. Et ce n’est pas fini. Quelques siècles plus tard, à l’arrivée des Turcs, on chassait encore et toujours des fauves dans les environs de Constantine, à El Ghaba -forêt d’El Menia et aux environs

d’El Hamma.

Au XIXe siècle, les Français, pour le plaisir de la chasse, tuaient -à leur tour et sans calculer- lions, léopards et panthères notamment à Souk-Ahras, l’ancienne Taghaste ou ville des fauves.

Le dernier léopard vu au Nord dans l’Atlas tellien, massif de Sidi Ali Bounab en Kabylie, remonte à 1925. Vivant dans les lieux boisés et montagnes de l’Atlas tellien, les nicheurs sédentaires quant à eux -chouette hulotte, grand duc d’Europe, buse féroce, gypaète barbu, épervier d’Europe- et les nicheurs migrateurs -milan royal, busard, vautour- sont à présent en régression alarmante. Pour ne citer que Constantine, par exemple, la dernière apparition d’un oiseau rapace remonte à 1998. L’aigle a survolé les gorges du Rhummel et, au grand étonnement des riverains, a trouvé refuge dans le ravin qui fait face à la passerelle Mellah (ex.Perrégaux). L’existence d’aigles et de vautours à Constantine a d’ailleurs été relevée à une certaine époque, comme en témoigne le médaillon central de la mosaïque de Sidi M’Cid qui représente «Un aigle tenant la foudre entre ses serres».

Autre témoignage de cette présence et selon une revue historique, le père de l’aviation Clément Adler serait venu dans notre pays, précisément à Constantine, pour étudier le vol des grands rapaces -en l’occurrence les aigles, les vautours- et aurait fait ses principales observations dans cette ville. Enfin et pour en revenir à notre éléphant de Berbérie, nous suggérerions volontiers qu’une sculpture de ce grand animal soit érigée sur la place publique de la localité de Fil Fila et cela, ne serait-ce que pour informer, ou rappeler aux habitants et aux visiteurs de cette localité que le pachyderme en question y a vécu bien longtemps avant eux. Pourquoi pas au même endroit, à savoir, en l’occurrence, le(s) banc(s) public(s) où quelques uns d’entre eux viennent quotidiennement s’asseoir…Ce serait une opportunité de rendre en quelque sorte le plus bel hommage à un animal qui aura notamment marqué de son empreinte les trois guerres puniques entre Carthage et Rome….



Kamel Bouslama