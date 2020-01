Tissemsilt : Le legs culturel mis en exergue

La richesse de la culture amazighe algérienne authentique a été mise en exergue, lors d'une conférence animée dimanche dernier à Tissemsilt dans le cadre de la cérémonie de clôture de la manifestation «Yennayer à travers l’Algérie». L’universitaire de Tiaret et chercheur en patrimoine algérien, le Dr Mohamed Benbouziane a souligné, lors de sa conférence intitulée «La culture amazighe algérienne, un legs original», que la richesse de cette culture est visible dans les œuvres de romanciers algériens qui traite du patrimoine amazigh, à l’instar de Mouloud Feraoun et Mouloud Mammeri.

Le conférencier a indiqué que la diversité de la culture amazighe réside dans les coutumes et traditions et la manière de célébrer le nouvel An amazigh dans plusieurs régions du pays, déclarant que c’est un pan important de l’identité algérienne enracinée dans le patrimoine, les rites et les valeurs de la société. Le calendrier amazigh est un des plus anciens que l'être humain a utilisé à travers les âges depuis 2970 ans, a-t-il affirmé. La manifestation de clôture de «Yennayer à travers l'Algérie» a été marquée par une cérémonie au cours de laquelle des spectacles folkloriques ont été animés par l'association «Hana» d’art original de la commune de Tissemsilt, de même que des récitals poétiques en melhoun du poète Kacem Chikhaoui.

La manifestation qui s’est étalée sur une semaine, organisée à l'initiative de la maison de la culture «Mouloud Kacim Nait Belkacem» de Tissemsilt en coordination avec l'association de wilaya «Hawa Ouarsenis» dans le cadre de la célébration du nouvel An amazigh, a vu l’organisation de nombreuses activités, notamment des expositions de plats et de produits

traditionnels.