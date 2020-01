Festival «Nikon» de Paris : Un court-métrage tourné à Oran sélectionné

Le court-métrage Je suis un souvenir, dont plusieurs séquences ont été filmées il y a deux mois à Oran, figure parmi les oeuvres sélectionnées pour la 10e édition du Festival international «Nikon» prévue en mars prochain à Paris (France), a-t-on appris dimanche dernier à Oran du comédien, Mohamed Mihoubi. Le personnage principal est interprété par la jeune comédienne algérienne, Sarah Guendouz, qui signe également son premier scénario coécrit avec le réalisateur, James D., a précisé à l'APS Mihoubi qui campe lui aussi un rôle dans ce court-métrage. Native d'Oran et établie en France, Sarah Guendouz revient dans Je suis un souvenir sur une partie de son enfance, évoquant notamment les bons moments vécus avec son grand-père (interprété par Mihoubi). Selon le synopsis, l'histoire s'articule autour de «l'envie de réussir et la peur d'échouer» ; Sarah étant convaincue que «seul son passé (...) peut lui faire retrouver le chemin qui la mènera à ses rêves». Plusieurs places publiques et quartiers populaires d'Oran sont mis à l'honneur dans cette oeuvre, dont la Place des «Victoires» et «Haï El-Hamri», ainsi que le Conservatoire municipal «Ahmed- Wahby». Le comédien Mihoubi est aussi président de l'association culturelle oranaise «El-Amel» qui abrite une école d'initiation aux techniques théâtrales dont les stagiaires bénéficieront prochainement d'un atelier de formation à l'interprétation, animé par Sarah Guendouz.