Le ballet classique de Saint-Pétersbourg à l’Opéra d’Alger : La féerie en trois actes

Les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah ont vécu, dans la soirée de lundi dernier, la magie d’un conte de fées, le temps d’un spectacle chorégraphique féérique interprété par le Ballet classique de Saint-Pétersbourg.

Après le succès rencontré en février dernier, où il avait charmé le public algérois avec Le lac des cygnes, le Ballet classique de Saint-Pétersbourg revient sur les planches de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, avec un nouveau spectacle chorégraphique intitulé La Belle au bois dormant. Ce dernier fait partie du répertoire international standard du ballet classique et est sans nul doute l’un des ballets les plus connus du classique. Tchaïkovski, lui-même, le considérait comme son meilleur ballet. Les danseurs du Ballet classique de Saint-Pétersbourg, menés par les étoiles Maria Vielikoya et Aslane Kerginov, sous la direction d’Alexander Menochkin, enchantent et transportent le public, grands et petits, dans un monde de conte de fées. Le conte de Charles Perrault paru en 1697 raconte l’histoire d’une princesse nommée Aurore qui, lors de son baptême, reçoit des dons de ses fées-marraines (beauté, grâce, etc). En effet, à la naissance d’Aurore, son père, le roi Florestan XIV, organise une grande réception pour le baptême de sa fille. Toutes les fées du royaume y furent conviées, exceptée la fée Carabosse, qui, furieuse, ensorcela la jeune enfant. La fête fût ainsi interrompue par l’arrivée de la méchante fée qui, pour se venger de ne pas avoir été invitée, jetta un mauvais sort à la princesse : à son quinzième anniversaire, Aurore se piquera le doigt sur le fuseau et en mourra. Heureusement une des bonnes fées-marraines, qui s’était cachée pour parler en dernier, atténue la malédiction et dit : «Au lieu d’en mourir, elle tombera dans un profond sommeil qui durera près de cent ans, au terme desquels seule le baiser d’un beau prince, fils de roi, viendra la sortir de sa torpeur et la réveiller».

Le jour de ses 16 ans la prophétie se réalise et le roi plaça la belle Aurore qui n’avait rien perdue de sa splendeur dans le plus bel appartement du palais, en attendant que les prédictions de la fée des Lilas se réalisent... La partition de Tchaïkovski, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles aux multiples variations, aux danses de caractère, et des pas de deux ensorcelants au premier rang desquels le grand pas de deux final. Ce chef-d’œuvre du ballet classique, notamment la danse des artistes russes issus du célèbre Ballet Classique de Saint-Pétersbourg, est un régal pour tous les admirateurs.

C’est un spectacle qui émerveillera toute la famille, petits et grands, une symphonie de la danse touchante et merveilleuse... Inspiré du conte de Charles Perrault et des frères Grimmavec, chorégraphie signée Marius Petipa sur une musique de Piotr Illich Tchaïkovski, ce projet fut présenté pour la première fois en 1890 au théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Ce prestigieux Ballet de Saint Petersburg présentera le spectacle en un prologue, trois actes et cinq tableaux, durant près de trois heures, chaque soir, et jusqu’au 24 du mois en cours. Rendez-vous vendredi prochain sur les planches de l’Opéra d’Alger Boualem. Le spectacle s’est déroulé en présence de l’ambassadeur russe.