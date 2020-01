Autrement dit : Les vrais maîtres du jeu

Après la Syrie, le Yémen, le Venezuela et maintenant la Libye, le droit international a abdiqué face au regain des intérêts et l’institution onusienne a prouvé ses limites devant la démolition d’un ordre international construit à grand peine après les deux guerres mondiales. Le Real Politics et la notion du fait accompli a pris l’ascendant sur l’Organisation des Nations unies sclérosée, mal adaptée aux enjeux des temps modernes et qui enregistre échec après échec, à venir à bout des tensions qui secouent les quatre coins de la planète. Depuis le début de l’année 2019, deux paliers nouveaux ont été franchis, en janvier au Venezuela et fin mars avec la reconnaissance de l’annexion illégale du Golan par Israël. On peut ne pas aimer Maduro et son régime, mais comment qualifier la reconnaissance de son opposant le plus extrémiste, Juan Guaido, comme président intérimaire sinon comme une ingérence crasse dans les affaires d’un Etat tiers ? Après avoir fait tout un scandale autour de la pseudo ingérence russe dans les élections américaines et françaises, voici qu’on intervient sans la moindre gêne dans les affaires internes d’un pays en montant une opération bidon d’aide internationale sans passer par le CICR et en sortant de l’inconnu un opposant. Où sont la logique et le droit dans cette affaire ? La reconnaissance de l’annexion du plateau du Golan par Israël, que le 45e président américain a acté, relève du même outrage au droit international. Elle suit de peu le transfert de l’ambassade US à El Qods. Alors que de nombreuses résolutions des Nations unies condamnent cette annexion, et ont donc force de droit, les Etats-Unis les ignorent dans le but de conforter leur allié israélien. Après avoir hurlé au loup et entrepris toute une cascade de sanctions contre la Russie après le rattachement de la Crimée en 2014 (pourtant validé par deux référendums populaires en janvier 1991 et mars 2014), voici qu’on entérine une annexion parfaitement illégale sans qu’aucun des commentateurs qui n’avaient pas de mots assez durs pour condamner la Russie à l’époque n’ait émis la moindre critique ! La rencontre de Berlin sur la Libye en est une autre illustration parfaite de l’avènement d’un nouveau mode de fonctionnement des Etats face aux crises au détriment de l’application pur et simple du droit international. La guerre par procuration en Libye que se livrent certains acteurs conviés à Berlin dépasse le duel Haftar-al Serradj, confinés séparément dans des chambres adjacentes et réduits à de simples spectateurs de leur drame. Le sort de la Libye leur échappe totalement et leur avenir en tant que nation obéira hélas à d’autres agendas où le seul maître-mot ne sera autre que le profit.

M. T.