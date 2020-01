Tunisie : Elyes Fakhfakh, chargé de constituer LE gouvernement

Le président tunisien, Kais Saied, a confié à Elyes Fakhfakh, ancien ministre des Finances, la mission de constituer un nouveau gouvernement dans «les plus brefs délais», après le rejet par le Parlement, début janvier, de celui présenté par Habib Jemli.

Elyes Fakhfakh, 47 ans, a été désigné, lundi dernier, chef du futur gouvernement par le président Saied, pour constituer dans «un délai d'un mois non-renouvelable» une équipe susceptible de convaincre un Parlement morcelé.

Le président Saied «a chargé M. Fakhfakh de former un gouvernement dans les plus brefs délais», a indiqué la présidence de la République dans un communiqué, publié par l'agence de presse TAP. Trois mois et demi après les élections, il s'agit de la deuxième tentative pour former un gouvernement.

Un premier formé sous la houlette du parti Ennahdha a été nettement rejeté par les députés le 10 janvier. Le gouvernement sortant, dirigé par le Premier ministre Youssef Chahed, en place depuis 2016, gère actuellement les affaires courantes. En cas de second échec, le pays s'acheminerait vers de nouvelles législatives, repoussant encore les réformes attendues pour relancer l'économie tunisienne.

Un Parlement très fractionné

Les élections générales d'octobre dernier ont débouché sur un Parlement très fractionné. La première force parlementaire Ennahdha ne contrôle que 54 des 217 sièges de l'Assemblée. La désignation d'Elyes Fakhfakh intervient au terme d'une série de consultations écrites menées par le président Saied avec les partis, les blocs parlementaires, les coalitions à l'ARP (l'Assemblée des représentants du peuple) et d'entrevues avec des responsables des plus importantes organisations nationales ainsi que de certaines personnalités désignées au poste de chef de gouvernement, selon la TAP. L'article 89 de la Constitution tunisienne donne la latitude au président de la République de choisir la personnalité qu'il estime la plus apte à former un gouvernement.

«Par respect de la volonté des électeurs et des électrices aux législatives et aux propositions des partis, des coalitions et blocs parlementaires, le gouvernement à former ne sera pas celui du président de la République, mais celui qui obtiendra la confiance du Parlement étant donné qu'un important nombre de députés ont suggéré le nom du chef de gouvernement, et de ce fait le dernier mot revient seul à l'ARP lors de la présentation de tous les membres du gouvernement devant la séance plénière du Parlement», souligne la présidence.