L’ambassadeur de la RASD à Alger : «Le Maroc n’a aucune souveraineté sur le territoire sahraoui»

L’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique et le président de la Commission nationale algérienne de solidarité avec le peuple sahraoui ont réagi, hier à Alger, à la décision scandaleuse prise par la Confédération africaine de football (CAF), d’organiser, du 28 janvier au 5 février prochains, à Laâyoune, la CAN-2020 de futsal (football en salle), sur proposition du Maroc.

Le diplomate sahraoui a affirmé lors d’une conférence de presse que la politique marocaine envers la RASD ne fait que «perdurer» le conflit entre les deux Etats et «provoquer des tensions» contre le peuple sahraoui et indiqué que le «Makhzen pêche en eaux troubles» afin d’appliquer sa politique.

M. Abdelkader Taleb Omar a dénoncé également l’ouverture de certaines représentations consulaires africaines dans cette ville occupée du Sahara occidental occupé et précisé que le Maroc n’exerce «aucune souveraineté» sur le territoire sahraoui qu’il occupe depuis 1975.

Après avoir refusé «catégoriquement» toute exploitation de la richesse des Sahraouis, maritime et terrestre, l’ambassadeur sahraoui a insisté sur la nécessité du respect des frontières géographiques héritées durant la période coloniale et le respect du droit international.

S’agissant de la démission, en mai 2019, du représentant personnel du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour le Sahara occidental, Taleb Omar a admis l’existence de certaines «difficultés» pour trouver un successeur à Horst Köhler en raison, a-t-il argué, du nombre limité des candidats intéressés par ce poste.

De son côté, Saïd Ayachi a fait part de la consternation de la CNASPS par cette décision de la CAF et déclaré que les Marocains pouvaient organiser la compétition dans une ville marocaine, et non à Laâyoune. Il a déclaré que cette décision doit être «corrigée» pour «éviter» d’introduire dans les rouages de l’organisation continentale ce «poison» qu’est la politisation, qui ne fera qu’entraîner des «clivages dangereux» pour l’unité africaine.

D’autant plus, a-t-il ajouté, qu’il est important de rappeler que les frontières officielles du Maroc sont celles «reconnues au niveau des Nations unies».

«Il est utile de savoir qu’aucun pays au monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. La Cour internationale de justice, en 1976, la Cour de justice de l’Union européenne, en 2016 et 2018, et les services juridiques de l’Union africaine ont tranché sur cette question en déclarant que le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts et clairement séparés», a rappelé le président de la Commission nationale algérienne de solidarité avec le peuple sahraoui, exigeant ainsi l’annulation pure et simple de l’organisation de la CAN 2020 de futsal à Laâyoune et la délocalisation du tournoi dans une ville «réellement» marocaine, ou tout simplement «ailleurs». Et de mettre en garde : «Faute de quoi, et à l’instar de toutes les institutions gouvernementales ou parlementaires et les organisations non-gouvernementales du monde entier, la CNASPS s’autoriseront toutes les démarches indispensables et usera de tous les recours possibles pour corriger cette ubuesques situation, qui lèse de façon inacceptable les droits du peuple sahraoui».

Selon le président du CNASPS, l’objectif politique de la manœuvre du Maroc est connu de tous. Il vise, selon lui, la «normalisation» de son occupation du Sahara occidental et à mettre la communauté internationale «devant le fait accompli».

Ayachi a considéré que le Maroc, par une politique de faits et d’évènements successifs, «cherche à avaliser et à banaliser» sa présence de colonisateur au Sahara occidental, foulant aux pieds les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

Hichem Hamza