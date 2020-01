Natation , Championnats nationaux «Open-2020» et hivernal minimes - juniors : plus de 600 nageurs attendus

Six cents quarante-et-un nageurs prendront part au Championnat d'Algérie «Open-2020» et au Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit bassin (25 m), prévus du 21 au 25 janvier à la piscine «Ahmed-Baha» de Bab Ezzouar (Alger), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAN).

Dans une déclaration à l'APS, le directeur technique national (DTN), Abdelhamid Tadjadit, a indiqué que le bureau fédéral de la FAN a décidé de jumeler les deux compétitions après une demande formulée par les clubs lors de la réunion technique annuelle. «Nous avons entériné cette décision pour des raisons financières, puisque les clubs ont assuré qu'ils ne pouvaient pas assumer les frais de déplacement pour deux compétitions distinctes», a-t-il expliqué, soulignant que «cette formule ne perturbera pas le déroulement des courses à condition d'assurer une très bonne organisation». Le DTN a également indiqué que ces deux compétitions sont des étapes de préparation pour les nageurs en vue de leur participation aux Championnats maghrébin de le jeunesse prévus à Alger et le Championnats d'Afrique Open prévus en Afrique du Sud. Plus de 600 nageurs, dont 236 nageuses, issus de 56 clubs représentant 20 Ligues de Wilaya animeront les épreuves du Championnat d'Algérie «Open-2020» et du Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit bassin (25 m).

Les deux compétitions nationales se disputeront en 10 séances réparties sur cinq jours, à cadence de deux séances par jour. Les séances matinales débuteront à 8h30 et celles du soir commenceront à 18h00.