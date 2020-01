Football : Coupe arabe des nations U20 l’Algérie dans le groupe 3

L'Algérie évoluera dans le groupe 3 de la Coupe arabe des nations des moins de 20 ans, aux côtés de l'Arabie saoudite, l'Egypte et la Palestine, selon le tirage au sort effectué lundi à Ryadh en présence du vice-président de l'Union arabe de football (UAFA), l'Algérien Mohamed Raouraoua. Seize pays scindés en quatre groupes de 4 prendront part à cette compétition prévue du 17 février au 5 mars dans trois villes saoudiennes : Ryadh, Dammam et El Khobr. Les matchs des groupes 2 et 4 se dérouleront dans deux stades de la capitale Ryadh, tandis que la ville de Dammam abritera les rencontres du groupe de l'Algérie. Les matchs du groupe 1 se joueront quant à eux dans la ville d'El Khobr. Les matchs de la phase de poules se dérouleront entre le 17 et le 24 février, tandis que les quarts de finale auront lieu les 27 et 28 février et les demies le 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.



Composition des groupes:



Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie, Koweït

Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar, Djibouti

Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine, Algérie, Egypte

Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats arabes unis, Comores