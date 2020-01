Domiciliation de la CAN de Futsal à Laâyoune occupée : l’instrumentalisation politique du sport dénoncée

L'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin (ANPDSF) déplore et dénonce la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de domicilier la Coupe d'Afrique des nations de futsal (28 janvier-7 février) dans la ville sahraouie de Laâyoune occupée par le Maroc.

«L’ANPDSF, après avoir pris connaissance de la domiciliation de la CAN-2020 de Futsal par le Maroc dans la ville occupée de Laâyoune, qui relève du territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), déplore et dénonce l'instrumentalisation politique du sport, afin de normaliser cette occupation arbitraire», a indiqué l'association dans un communiqué.

Situé au Sahara occidental occupé, Laâyoune est considérée par l'ONU comme un territoire non-autonome sous occupation marocaine. La réaction de l'ANPDSF intervient après celles de la Fédération algérienne de football (FAF) et du Comité olympique et sportif algérien (COA) qui ont dénoncé la domiciliation de cette compétition dans la ville de Laâyoune occupée.Tout en cautionnant la décision prise par la FAF de boycotter une éventuelle invitation de la CAF pour assister aux festivités du 63e anniversaire de cette dernière (8 février prochain), l'ANPDSF «soutient la position ferme et constante de l'Algérie, à oeuvrer pour la préservation du bon voisinage et à raffermir ses relations avec les pays du Maghreb, ainsi qu'à lutter contre toute forme d'occupation et de colonisation».

Outre l'Algérie, l'Afrique du Sud, par la voix de sa Fédération de football (SAFA), a annoncé le retrait de son équipe nationale de Futsal de la CAN-2020.