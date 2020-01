LFP : Meftah prend trois matchs

L'USM Alger a écopé d'un match à huis clos pour utilisation et jet de fumigènes, lors du match qui l’a opposé samedi dernier à la JS Kabylie, pour le compte de la mise à jour de la 12e journée du championnat. L’USMA dont c’est la 3e infraction a écopé de 200.000 dinars d’amende aussi. Pour sa part, le défenseur usmiste, Mohamed Rabie Meftah, hauteur d’un geste antisportif des plus condamnables lors du même match, quand il a agressé l’attaquant de la JSK, Hamza Banouh, alors qu’il se trouvait à terre, en lui assénant un coup de pied sur la poitrine, s'est vu infliger trois matchs de suspension ferme pour voie de fait envers adversaire à compter du 20 janvier, a annoncé lundi dernier la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Une sanction bien méritée, suite à son attitude déplorable et qui ne l’honore point. Concernant la sanction de Meftah, la commission de discipline de la LFP a constaté que le joueur a commis une infraction disciplinaire, en se basant sur le rapport de la JS Kabylie et le visionnage vidéo. Le défenseur usmiste a également écopé de 30.000 dinars d'amende, en plus de l'avertissement reçu en cours de la rencontre comptabilisé comme avertissement. L'USM Alger purgera son huis clos à l'occasion de la réception du CS Constantine pour le compte de la 17e journée du championnat de Ligue-1.

Mohamed-Amine Azzouz