Décès du joueur Wael Benhamadi : Solidarité avec la famille

L’association Radieuse, présidée par Chafi Kada, s’est déplacée à Ras El-Oued, pour soutenir et présenter ses condoléances à la famille de Benhamadi Wael, en présence de Hamidi Nouari, représentant du ministre de la Jeunesses et des Sports, et du wali de Bordj Bou-Arréridj, El-Ghali Belhedjazi. Le jeune homme de 24 ans, joueur de l’équipe d’El-Mghaïer, a perdu la vie dans le tragique accident survenu entre deux bus. La délégation de la Radieuse a rendu un vibrant hommage au regretté Wael et a remis à ses parents un trophée du mérite et un soutien financier.

Le wali et le président de la Radieuse ont remis aux jeunes sportifs de la commune, des équipements sportifs. Le père du défunt a remercié l’association Radieuse et les autorités locales, pour cette visite de soutien.