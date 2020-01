Ligue 1 (mise à jour) : L’USMA et la JSK sur le podium

L'ASO Chlef et l'USM Alger ont fait match nul (0-0), pour le compte de la mise à jour de la 13e journée du Championnat de Ligue-1 de football, disputée lundi dernier au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef. Ce match nul permet aux Usmistes de se hisser à la 3e place au classement général avec un total de 24 points aux côtés de la JS Kabylie. Un peu plus tôt, la JS Kabylie s'était imposée face au MC Oran (1-0), en match disputé à huis clos au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, comptant pour la mise à jour de la même journée. L'unique but de la partie a été inscrit par le défenseur Nabil Saâdou (32e).