Le Président de la République recevra mercredi des responsables de médias

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aura, mercredi 22 janvier, une entrevue avec des directeurs et des responsables de médias nationaux, publics et privés", lit-on dans le communiqué de la présidence de la République, précisant que cette entrevue intervient dans le cadre des engagements du Président de la République "d'organiser des rencontres périodiques avec les médias pour éclairer régulièrement l'opinion publique nationale sur les questions de l'heure au double plan interne et externe".

Sont conviés à cette entrevue l'EPTV, les chaines "El Bilad" et "El Hayet" ainsi que les quotidiens "El Moudjahid", "El Khabar", "Echorouk El Yawmi", "Le Soir d'Algérie" et "Le quotidien d'Oran", conclut le communiqué.

APS