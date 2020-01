Un réseau criminel de trafic en ligne des pièces archéologiques démantelé à Médéa

Un réseau criminel de trafic de différents articles archéologiques notamment sur l'espace cybernétique vient d’être démantelé par les services de la Gendarmerie Nationale (GN), à Médéa, a indiqué Mardi, le MDN, dans un communiqué.

Cette opération a permis l’arrestation de cinq trafiquants et la saisie d’une épée historique et 293 pièces de monnaie archéologiques datant de l’époque romaine et de celle de la présence espagnole en Algérie.

Neila B/ Rédaction Web