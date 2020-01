Sécurité du personnel et des hôpitaux : Recours aux sociétés privées se fera à titre exceptionnel (ministère de la Santé)

Le recours aux services des sociétés privées de gardiennage afin de garantir la sécurité des personnels et des infrastructures de santé se fera à "titre exceptionnel" et "en cas de besoin", a-t-on appris mardi auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

PUBLIE LE : 21-01-2020 | 11:20