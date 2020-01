Enseignement supérieur : Promotion de l’éthique

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, a procédé hier au lancement, par visioconférence, des travaux de la réunion du Conseil national d'éthique et de déontologie, tenue à l'université de Bechar Mohammed-Tahri et consacrée à l'élaboration d'un plan d'action visant la promotion de l'éthique et de déontologie au sein des différentes composantes du secteur. A ce titre, des axes prioritaires sont identifiés, notamment la révision des textes réglementaires relatifs à l'organisation du Conseil national d'éthique et de déontologie et l'introduction de l'enseignement de modules d'éthique et de déontologie, indique un communiqué de ce ministère. Le renforcement du fonctionnement des comités locaux au niveau des établissements universitaires et la mise en place de mécanismes permettant d'endiguer les phénomènes de plagiat, figurent également au menu des travaux. Dans ce cadre, M. Chitour a exprimé la nécessité d'actualiser la charte d'éthique et de déontologie, afin d'en faire un outil par excellence visant d'atteindre le «vivre ensemble» au sein de la communauté universitaire sur «la base du respect de la norme pédagogique et scientifique», conclut le communiqué. Lors de la réunion du Conseil national d’éthique et de déontologie qui s’est tenu les 19 et 20 courant à Béchar, les propositions émises s’articulent autour des devoirs et des droits des enseignants, étudiants et administratifs dans l’espoir de pouvoir gérer d’une manière plus efficace des conflits. Il y a lieu également de mettre fin à l’impunité à l’égard de toutes les pratiques contraires à la réglementation, notamment celles du plagiat. Ce plan devra, au volet estudiantin, harmoniser certains textes liés à la réglementation d’admission dans les différents cycles de l’enseignement supérieur (LMD, écoles supérieures, ENS et sciences médicales), au contrôle des connaissances (examen, évaluation, progression), aux infractions relatives aux études. Les débats n’auront, par ailleurs, point manqué d’évoquer et d’insister sur cette absence ou insuffisance de «pouvoir» conférer aux chefs de départements des facultés, en matière de gestion efficace et appropriée des conflits relatifs principalement aux dépassements ou manquements aux devoirs des uns et des autres (enseignants/étudiants). Le conseil aura la tâche d’identifier, de rassembler et de synthétiser les textes en relation avec l’éthique afin de concevoir et de produire une application digitale (compte tenu des progrès technologiques enregistrés dans ce domaine). Ce produit sera disponible sous forme d’application sur support mobile.

Ramdane Bezza