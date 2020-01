Hadj : Le quota de l’Algérie porté à 41.300 pèlerins

Le quota des pèlerins algériens, qui était de 36.000 auparavant, a été porté à 41.300 au titre de la saison du Hadj 2020, indique un communiqué des services du Premier ministre. «Après avoir été de 36.000 durant les années précédentes, le quota des pèlerins algériens a été porté à 41.300 au titre de la saison du Hadj 1441/2020», précise la même source. La révision à la hausse du quota accordé à l'Algérie par les autorités saoudiennes «vient ainsi répondre à une demande de la partie algérienne visant à réajuster le nombre des pèlerins en fonction de la population enregistrée au niveau des instances spécialisées des Nations unies», ajoute le communiqué.



M. Belmahdi en Arabie Saoudite



Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a entamé, dimanche dernier, une visite officielle de deux jours en Arabie saoudite, a indiqué un communiqué du ministère. Cette visite «s'inscrit dans le cadre des rencontres bilatérales entre M. Belmahdi et le ministre du Hadj et de la Omra saoudien au sujet des préparatifs de la saison du hadj 2020», précise le communiqué.