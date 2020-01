Signature d’une convention entre ANVREDET et CRTI : Développer les échanges

Renforcer les échanges pour la valorisation des résultats des travaux de recherche dans le domaine des technologies industrielles, tel est l’objectif de la convention de partenariat, signée, hier, à Alger, entre l’Agence nationale de valorisation de résultats de la recherche et du développement technologique et le Centre de Recherche en Technologies Industrielles, en marge d’une formation sur l’innovation organisée au profit de ses chercheurs. La directrice générale de l’ANVREDET a relevé à cette occasion l’importance de cet accord de partenariat qui entre dans le cadre de la démarche stratégique adoptée par son organisme en vue de dynamiser les mécanismes de valorisation des résultats de la recherche et du développement, mais aussi dans l’optique d’impulser les possibilités de transfert de technologies vers le monde socio-économique. «La convention a pour objet également d’établir les bases d’une coopération entre l’ANVREDET et le CRTI et de mettre en évidence les conditions dans lesquelles les partenaires seront amenés à coopérer dans les domaines d’intérêts communs», a souligné Mme Demmouche Mounsi Nedjoua qui citera notamment la création de start-up, l’accompagnement et le soutien via l’étude, le conseil et l’expertise ainsi que la mise en commun des moyens nécessaires dans la réalisation des objectifs identifiés par les deux parties. Elle évoquera en outre les axes importants de la coopération qui se décline notamment par l’échange d’expertise et l’intégration des experts du CRTI dans les comités d’évaluation de l’ANVREDET pour l’évaluation des projets, la formation en innovation et l’étude en commun des projets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation économique à travers la création de start-up. Pour optimiser cette coopération, un comité mixte ANVREDET/CRTI sera installé prochainement pour identifier, orienter et impulser le développement des actions envisagées entre les deux parties, en sus de la mise en place d'un réseau de veille technologique et d'échange d'expertises scientifiques et techniques. De son côté, le directeur du CRTI a mis l’accent sur l’intérêt que portera cette collaboration qui contribuera, selon lui, davantage à promouvoir le domaine de la recherche scientifique à travers la valorisation des travaux de recherche dans le domaine de l’innovation. «Notre centre mène des activités de recherche en développement dans différents domaines en relation avec les technologies industrielles. La signature de la convention avec ANVREDET vise à renforcer les échanges en vue de trouver les moyens les plus fluides pour valoriser les résultats de nos travaux de recherche», a fait savoir Riyad Badji, affirmant que cette convention permettra de «faciliter» le travail des chercheurs et «d’assurer» l’incubation de certains travaux de recherche au niveau de l’ANVREDET. Profitant de l’occasion, le directeur du CRTI a mis en exergue les missions assignées au centre qu’il dirige, citant entre autres la conduite et le développement des projets de recherche scientifique et technologique en relation avec les technologies industrielles. Le centre qui est une institution scientifique spécialisée et leader dans le domaine du contrôle non destructif (CND) assure les formations qualifiantes dans plusieurs domaines comme le soudage, les matériaux, la métallurgie et la mécanique et garantit l’accompagnement du secteur industriel en vue de son accréditation selon les référentielles ISO.

A ce propos cette sixième session de formation organisée au profit des chercheurs et ingénieurs de CRTI est assurée et animée par des experts de l’ANVREDET. Destinée aux chercheurs de différents centres, elle est basée sur l’évolution des besoins du marché et devra aider les concernés à «mieux mener» les projets et les actions d’innovation afin de «renforcer» les compétences professionnelles, de donner une vision «transversale» et «globale» du processus d’innovation et «d’offrir» un apprentissage de «qualité».

Kamélia Hadjib