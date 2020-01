Grand angle : Quel après-Berlin ?

Les représentants des principaux pays concernés par le conflit, ayant pris part à la Conférence internationale de Berlin, se sont quittés sur des engagements pris, et que tout un chacun assure mettre en œuvre une fois de retour dans son pays. Est-ce toutefois suffisant pour espérer croire que le sommet de Berlin ne connaisse pas le même sort que les autres conférences, dont celles de Paris et de Palerme, qui s’étaient également fixées comme objectif de mettre un terme au conflit qui ravage la Libye depuis la chute de l’ancien régime en 2011 ? Ceux qui suivent l’évolution de ce dossier savent pertinemment qu’il est encore trop tôt pour prédire quelles conséquences aura la rencontre de Berlin. D’autant que les deux belligérants ont refusé, une nouvelle fois, de se rencontrer. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a reconnu que si la conférence avait été «très utile», le fossé restait béant entre les deux hommes. «Il est clair qu'on n'a pas réussi, pour l'instant, à lancer un dialogue sérieux et stable entre eux», a-t-il déclaré à la presse à Berlin. Dans ce contexte, le «dialogue entre les frères libyens» auquel l’Algérie a appelé et qu’elle s’est proposée d’accueillir aura-t-il une chance d’être mené ? De même qu’il y a lieu de s’interroger si les alliés de Fayez al Sarraj et Khalifa Haftar s’en tiendront aux engagements pris et ce, à plus forte raison que tous les pays participants ont souligné dans une déclaration commune «qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit». Des pays qui ont promis de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye, pour tenter de ramener la paix dans ce pays. Si l’on s’en tient au passé, force est de craindre que cette promesse est sans lendemain. Pour preuve, l'embargo sur les livraisons d'armes à la Libye, que les alliés des protagonistes annoncent désormais vouloir respecter, avait été décrété par l'ONU en 2011, mais il est resté largement lettre morte. Pis, ce sont justement ces livraisons d’armes qui ont alimenté la poursuite des combats entre les deux camps rivaux. En fait, «l’utilité» de la conférence se mesurera à la capacité des participants à inciter les deux belligérants à respecter la trêve entrée en vigueur le 12 janvier et la transformer en un cessez-le-feu permanent. Ce qui pourrait être obtenu lors d’une rencontre entre représentants militaires des deux camps que l’ONU prévoit de tenir «dans les prochains jours».

Nadia K.